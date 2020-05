Rating Drama Korea The King: Eternal Monarch Merosot, Pakar Budaya Korea Selatan Angkat Bicara

POS-KUPANG.COM - Drama Korea SBS "The King: Eternal Monarch" adalah salah satu serial TV yang paling ditunggu untuk paruh pertama 2020 di Korea Selatan.

Ini adalah reuni penulis skenario bintang Kim Eun Sook dan aktor Lee Min Ho.

Ini adalah drakor comeback Lee Min Ho setelah ia kembali dari wajib militer beberapa waktu lalu.

Setiap kali episode tayang, ratingnya fluktuatif, dari 6,3 persen hingga 11,4 persen saja.

Sinopsis The King: Eternal Monarch Episode 5 dan 6 : Jung Tae Eul Menginap di Istana (dramacool)

‘The King Eternal Monarch’ ini menceritakan tentang dua alam semesta paralel. Satu merupakan monarki konstitusional fiksi dan yang lainnya adalah Republik Korea.

Drakor ini berjalan di bawah standar dari tiga seri terakhir sukses besar Kim Eun Sook, seperti Descendants of the Sun (2016), Guardian: The Lonely and Great God (2016) dan Mr. Sunshine (2018).

Rating drama romansa militer ‘Descendants of the Sun’ mencapai 38,8 persen di KBS, sementara fantasi TVN ‘Guardian’ naik menjadi 20,5 persen. Sementara, drama periode ‘Mr. Sunshine’ membukukan 18,1 persen.

Sebagian besar karya-karyanya telah mendapatkan popularitas besar di Korea Selatan dan di tempat lain di Asia karena unik dan menarik.

Ini membantu Kim mengukir kariernya yang luar biasa sukses di layar kaca Korea.

Sinopsis Episode 1 dan 2 Drakor The King: Eternal Monarch, Kedatangan Raja Lee Gon ke Korea Selatan (SBS)

Beberapa dialog rumit, lelucon, dan kostum dari serial ini menjadi perbincangan di kota ini, sementara aktor utama seperti Song Joong Ki dan Gong Yoo menjadi bintang di seluruh Asia.