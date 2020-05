Nonton Drama Korea Gratis, 6 Drakor Tayang di TV Indonesia, Ada Lee Min Ho Sampai Siwon 

POS-KUPANG.COM - Sukses dengan tayangan Drama Korea The World of the Married di Tran7 membuat sejumlah televisi di Indonesia turut menayangkan Drakor ( Drama Korea).

Berikut enam daftar Drama Korea yang tayang di TV Indonesia dan cocok untuk temani saat santai di rumah.

Drama Korea yang ditayangkan di TV Indonesia ini merupakan drama ternama yang dibintangi aktor dan aktris ternama.

Adapun sejumlah stasiun TV yang menayangkan Drama Korea adalah Trans TV, Indosiar, GTV, Trans 7, serta RTV.

Langsung saja, berikut Drama Korea yang tayang di TV Indonesia selengkapnya dilansir dari Tribun Solo dalam artikel "Daftar 6 Drama Korea Ditayangkan TV Indonesia, Ada Drama VIP Cerita Perselingkuhan di Tempat Kerja"

• Jadwal Acara TV Selasa 26 Mei:Jangan Lewatkan Tayang Perdana Drama Korea Fabricated City di Trans7

• Link Streaming Drama Korea The World of The Married, Simak Episode 18 di Trans TV dan VIU

1. Trans TV - Touch Your Heart

Cuplikan drama Touch Your Heart (Soompi)

Sebelumnya Trans TV sukses menayangkan Drama Korea hits yang berjudul The World of The Married.

Namun, beberapa hari lagi Drama Korea The World of The Married akan segera berakhir.

Namun, jangan khawatir, akan ada Drama Korea lainnya yang bisa ditonton, yakni Touch Your Heart.

Drama Touch Your Heart yang dibintangi Lee Dong Wook dan Yoo In Na.

Drama romantis ini tayang mulai Senin - Jumat pukul 9.30 WIB.