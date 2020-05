Drama Korea yang Tayang di Stasiun TV Indonesia, Ada Touch Your Heart, VIP & The Legend of Blue Sea

Hal yang Dicintai & Dibenci dari Drama Korea Touch Your Heart Episode 3-4. Tonton Secara Streaming!

POS-KUPANG.COM - Belakangan ini, Drama Korea memiliki tempat tersendiri bagi masyarakat Indonesia, terutama remaja.

Banyak remaja yang gemar nonton Drama Korea hingga menghabiskan waktu berjam-jam.

Tidak heran, Indonesia menjadi satu di antara pasar terbesar industri hiburan Korea Selatan, terutama Drama Korea.

Drama Korea A World of Married Couple atau The World of the Married (YOUTUBE/TRANS TV Official)

Karenanya, banyak stasiun TV di Indonesia yang mulai menayangkan sejumlah drama Korea.

Trans TV misalnya, belum lama ini menayangkan Drama Korea berjudul The World of the Married.

Drama Korea The World of the Married sendiri menjadi hits di negara asalnya hingga menjadi drakor dengan rating tertinggi.

Di Korea Selatan, drama Korea The World of the Married tayang di TV kabel JTBC.

The World of the Married mengisahkan permasalahan rumah tangga yang dirusak oleh adanya orang ketiga atau perselingkuhan.

Trans TV masih menayakan drama berjudul Touch Your Heart yang dibintangi Lee Dong Wook dan Yoo In na yang tayang Senin - Jumat pada 9.30 WIB.

drama Korea The Legend of Blue Sea (hancinema.net)

Kemudian Indosiar juga menayakan The Legend of Blue Sea yang perdana tayang Selasa ini (26/5/2020) pukul 21.00 WIB.

Lalu di RTV menayangkan drama Innocent Devendant yang tayang mulai 1 Juni nanti pukul 22.00 WIB.