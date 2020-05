Rating Tinggi, Beredar Kabar Drama Korea The World of The Married Bakal Ada Season 2, Ini Bocorannya

drama korea The World of the Married

POS-KUPANG.COM - Beredar rumor The World of The Married season 2, Lee Moo Saeng ungkap harapan ingin kisah cinta Kim Yoon Ki dan Ji Sun Woo berakhir bahagia.

Rumor season 2 The World of The Married rupanya muncul gara-gara pernyataan dari Lee Moo Saeng.

Seperti yang diketahui, Lee Moo Saeng adalah pemeran Kim Yoon Ki dalam drama The World of The Married.

Berperan sebagai Kim Yoon Ki yang berada di pihak Ji Sun Woo, tentu saja C mendapatkan tempat istimewa di hati para penggemar The World of The Married.

Ji Sun Woo saat makan malam bersama Kim Yoon Ki (Instagram @jtbcdrama)

Tak sedikit pula yang menginginkan akhir kisah cinta bahagia antara Kim Yoon Ki dan Ji Sun Woo.

Kim Yoon Ki sendiri adalah dokter spesialis Neuropsikiatri yang pindah ke rumah sakit tempat Ji Sun Woo bekerja.

Yoon Ki pun menyukai Sun Woo setelah menjalin pertemanan dengan mantan istri Lee Tae Oh itu.

Tapi rupanya ending kisah The World of The Married membuat penonton gigit jari.

• Link Download Drama Korea The King: Eternal Monarch Sub Indo Episode 1-9, Sinopsis Drakor Lee Min Ho

• Rating Drama Korea The King: Eternal Monarch Merosot, Pakar Budaya Korea Selatan Angkat Bicara

• Drama Korea The World fof The Married Tamat, Inilah Pesan Tersembunyi di Episode Terakhir, Kepoin!

• Ringkasan Cerita Drama Korea Trans TV Touch Your Heart Episode 1, Perkenalan Yoon Seo dan Jung Rok

• Rating Merosot, Drama Korea The King: Eternal Monarch Bikin Kontroversi, Drakor Lee Min Ho Diprotes

• Drama Korea The World of The Married Episode 16, Ungkap Hubungan Sun Woo dan Yoon Ki, TAMAT!

Seperti dikutip dari KStarlive, Lee Moo Saeng dalam sebuah wawancara eksklusif mengungkapkan soal harapannya untuk drama The World of The Married jika ada season 2.

Lee Moo Saeng (Instagram @storyjcompany)

Lee Moo Saeng mengungkapkan keinginannya jika The World of The Married season 2 nantinya akan diproduksi betulan.

Lee Moo Saeng juga menjelaskan open ending dari The World of The Married memungkinkan penonton untuk membuat cerita akhir versi mereka sendiri.

Open ending seperti itu juga sangat disukai oleh Lee Moo Saeng.

• Link Download Drama Korea The King: Eternal Monarch Sub Indo Episode 1-9, Sinopsis Drakor Lee Min Ho

• Rating Drama Korea The King: Eternal Monarch Merosot, Pakar Budaya Korea Selatan Angkat Bicara

• Drama Korea The World fof The Married Tamat, Inilah Pesan Tersembunyi di Episode Terakhir, Kepoin!

• Ringkasan Cerita Drama Korea Trans TV Touch Your Heart Episode 1, Perkenalan Yoon Seo dan Jung Rok

• Rating Merosot, Drama Korea The King: Eternal Monarch Bikin Kontroversi, Drakor Lee Min Ho Diprotes

• Drama Korea The World of The Married Episode 16, Ungkap Hubungan Sun Woo dan Yoon Ki, TAMAT!