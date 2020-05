Beginilah Suasana Jelang Lebaran, Aktivitas di Pasar Matawai,Sumba Timur

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM/WAINGAPU - Jelang lebaran atau H-1 Hari Raya Idul Fitri 1441 H ,suasana di Pasar Matawai,Kecamatan Kota Waingapu berjalan normal seperti hari biasanya.

Pantauan POS-KUPANG.COM, Sabtu (23/5/2020), suasana di Pasar Matawai berjalan seperti biasanya. Pedagang yang ada baik pedagang sembako, sayuran,ikan, ayam, buah dan lainnya nampak seperti biasa.

Karena suasana Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19), maka semua pedagang sudah mulai sadar dan tertib menggunakan masker. Hanya masih ada beberapa penjual yang tidak memakai masker. Padahal maskernya ada.

Sementara soal harga barang, sampai saat ini yang masih melonjak adalah gula pasir dan bawang, baik bawang putih maupun bawang merah.

Harga gula pasir tertinggi Rp 20.000 per kg. Rata-rata di dalam pasar, ada pedagang yang menjual dengan harga Rp 19.000 per kg. Sedangkan di kios-kios dan toko rata-rata Rp 20.000 per kg.

Sementara itu, harga bawang juga melonjak. Untuk bawang merah saat ini Rp 50.000 per kg. Sedangkan bawang putih Rp 40.000 per kg.

Bawang yang dijual di pasar ini dominan berasal dari Surabaya dan NTB.

Harga telur di Waingapu masih saja seperti beberapa waktu lalu. Harga jual telur satu rak atau satu ikat Rp 270.000. Sedangkan apabila dijual satu papan Rp 45.000.

Ainun penjual bawang mengatakan, harga bawang memang ada kenaikan cukup tinggi. Harga bawang merah saat ini Rp 50.000/kg dan bawang putih Rp 40.000.

Sejumlah pedagang telur engatakan, sampai saat ini harga telur masih sama seperti saat sebelum adanya wabah Covid-19.

"Harganya sama sejak dulu. Saat ini belum ada perubahan," katanya.

Dia mengakui, telur yang dijual didatangkan dari Jawa. Beberapa warga yang ditemui mengatakan, harga barang saat ini rata-rata mengalami kenaikan.

"Harga barang khusus sembako memang ada kenaikan, apalagi menjelang lebaran," kata Ny. Hamidah.

Dia mengatakan, harga jual gula pasir saat ini yang cukup melonjak jika dibandingkan dengan sebelumnya. "Harga bawang juga naik saat ini," ujarnya.

Suasana aktivitas di Pasar Matawai, Kabupaten Sumba Timur, Sabtu (23/5/2020). (POS- KUPANG.COM/Oby Lewanmeru)

