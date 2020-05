Perempuan Binal 27 Tahun Tanpa Pakaian Beli Tiket Pesawat di Bandara, Lihat Keadaannya Simak Info

POS KUPANG.COM-- Seorang cewek berusia 27 tahun bikin heboh bandara karena membeli tiket pesawat dalam keadaan telanjang atau bugil.

Cewek ini diketahui bernama Mariel Vergara, berasal dari New Orleans, Amerika Serikat.

Akibat tingkah konyol tersebut, cewek itu ditangkap setelah memesan tiket pesawat di bandara dalam keadaan bugil, dan menolak untuk pergi.

Mariel Vergara dilaporkan menuju ke konter Spirit Airlines di Bandara Internasional Louis Armstrong tanpa sehelai benang pun.

Mariel Vergara ditangkap setelah memesan tiket pesawat dalam keadaan bugil di New Orleans, Amerika Serikat.

Dalam keterangan Kantor Sheriff Jefferson Parish, pihak maskapai menyatakan Vergara tak bisa membeli tiket dalam keadaan bugil.

Tetapi seperti dilaporkan New York Post Minggu (12/4/2020), cewek berusia 27 tahun itu menolak ketika diminta meninggalkan konter.

Ketika deputi sheriff datang, barulah Vergara memakai pakaian.

Tetapi, baju itu disebut tidak bisa menutupi kelaminnya karena terlalu pendek.

Dia diyakini tak mengindahkan perintah untuk pergi dari bandara, dan melawan penegak hukum ketika hendak digelandang ke kantor.

Vergara dijerat dengan tuduhan pencabulan, melawan penangkapan, menghina petugas, dan tidak pergi meski sudah diminta untuk angkat kaki.