Komisi C DPRD Sumba Timur Desak Pemerintah Segera Salurkan Bantuan Dampak Covid-19, Simak Liputan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM/WAINGAPU - Komisi C DPRD Sumba Timur mendesak pemerintah segera menyalurkan bantuan dampak pandemi Covid-19 kepada masyarakat yang terdampak.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi C DPRD Sumba Timur, Ayub Tay Paranda, S.E kepada POS-KUPANG.COM, Rabu (29/4/2020).

Menurut Ayub, Komisi C DPRD Sumba Timur telah melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan pemerintah untuk membahas proses pendataan dan penyaluran dana bantuan dampak pandemi Covid-19 di Sumba Timur.

"Saat rapat Komisi C desak agar pemerintah segera salurkan bantuan kepada masyarakat, karena saat ini dampak pandemi Covid-19 sudah mulai dirasakan oleh sebagian masyarakat di Sumba Timur," kata Ayub.

Dijelaskan, bantuan dampak pandemi Covid-19 itu ada yang dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten, karena itu perlu diperhatikan sehingga tidak ada tumpang tindih.

"Kita minta agar semua masyarakat bisa terlayani dan perlu diperhatikan agar data yang ada benar-benar akurat," katanya.

Dikatakan, perlu ada proses validasi kembali data supaya akurat, by name by address.

"Pendataan ini harus benar-benar akurat sehingga tidak ada pendobelan. Jika ada pendobelan maka peluang bermasalah bisa terjadi," ujarnya. *)