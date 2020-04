Bikin Jengkel, Ini 7 Karakter Jahat dalam Drama Korea The World Of The Married, Drama Pelakor Tren

POS-KUPANG.COM - Serial Drama Korea The World of The Married tengah jadi perbincangan hangat di Tanah Air.

Drama Korea yang berkisah tentang pelakor ini sudah memasuki episode 10.

Serial ini telah ditayangkan sampai episode 10 dan para karakter semakin terlihat sifat aslinya.

Rating serial yang mengisahkan konflik rumah tangga dan perselingkuhan ini terus menanjak seiring dengan semakin peliknya masalah para tokoh dalam cerita.

Peringatan: Ini berisi spoiler besar dari satu hingga delapan episode dari The World of The Married.

Juga, artikel ini ditulis murni untuk hiburan dan tidak satupun bermaksud untuk menyerang mereka secara pribadi.

Karakter Ji Sun Woo dalam drama Korea The World of The Married yang diperankan oleh Kim Hae-ae. (Hasil tangkap layar Youtube JTBC)

7. Ji Sun Woo

Oke, pada awalnya mudah untuk memberikan dukungan pada pemeran utama serial ini, dokter Sun Woo setelah ia membalas suaminya Lee Tae Oh (Park Hae-joon).

Tapi, sebagian penonton sempat kecewa setelah dia memutuskan untuk membalas dendam dengan tidur dengan lelaki yang sudah menikah. Dan menjadikannya alat untuk membongkar keuangan Lee Tae Oh.

Karakter Park In Kyu dalam drama The World of The Married. (Hasil tangkap layar Youtube JTBC)

6. Park In Kyu