Akting Jadi Pelakor di Drama Korea The World of The Married, IG Han So See Diserbu Netizen Indonesia

POS-KUPANG.COM - Baru-baru ini, drama Korea The World of The Married menjadi perbincangan hangat di sosial media.

Mulai dari masyarakat hingga artis Indonesia menyoroti salah satu pemainnya, Han So Hee.

Ya, Han So Hee berperan sebagai pelakor atau perebut laki orang di drama Korea The World of The Married .

Peran ini membuatnya dibenci sekaligus dipuji oleh warganet.

Akun instagramnya (IG) pun ramai diserbu warganet yang sebal sekaligus cinta.

Namanya pun ramai dibicarakan, seiring dengan makin tingginya rating penonton drama yang sedang hits itu saat ini.

Tak hanya seputar cerita drama itu, warganet pun mulai mengulik sosok Han So Hee melalui IG-nya.

Bahkan, warganet Indonesia ramai-ramai menyerbu instagram pribadi Han So Hee.

Ada yang memuji kecantikannya, tapi tidak sedikit yang mencaci karena perannya yang membuat darah tinggi.

Berikut ini beberapa komentar warganet Indonesia pada unggahan foto Han So Hee di instagramnya @xeesoxe:

purnamaaahn: siapa yg mo marah klo pelakornya kek gini