Perannya Sebagai Pelakor di Drama Korea The World of The Married Panen Hujatan, Han So Hee Curhat

5 Fakta Han So Hee, Pelakor Cantik di Drama Korea The World of The Married yang Sukses Bikin Emosi

POS-KUPANG.COM - Aktris dalam drama Korea Selatan bertajuk 'The World of the Married', Han Seo Hee, berbicara tentang karakternya dalam sebuah foto terbaru untuk sebuah majalah.

Kurang dari sebulan berjalan, 'The World of the Married' membuat sejarah JTBC ketika premier drama ini menempati peringkat pertama yang memiliki penonton tertinggi yang dicapai oleh drama JTBC, dan baru-baru ini mencapai peringkat tertinggi kedua dalam sejarah drama JTBC setelah 'Sky Castle'.

Melansir Soompi.com, dalam wawancaranya bersama Dazed!, Han Seo Hee memberikan pendapat mengenai karakternya Yeo Da Kyung.

Tidak seperti orang kebanyakan yang kesal, Han Seo Hee mengaku dirinya kasihan dengan Da Kyung.

“Ketika saya membaca naskahnya, saya merasa kasihan pada Da Kyung. Saya berpikir, 'Mengapa dia harus bersikap seperti ini sampai saat ini?' Dia membuang keluarganya, cara orang-orang di sekitarnya memandangnya, dan harga dirinya ketika dia masih muda di usia 20-an," ungkap Han Seo Hee.

• Kelanjutan Drama Korea The World of The Married, Intip Sinopsis Episode 9 yang Menguras Emosi

• 5 Karakter di Drama Korea World of The Married yang Sukses Bikin Darah Tinggi

• Makin Seru, Inilah Spoiler Episode 9 Drama Korea The World of The Married, Lee Tae Oh Cemburu?

• Spoiler Alert Episode 8 Drama Korea The World Of Married Khusus yang Belum Nonton Ji Sun Woo Pingsan

• 3 Alasan Pasti Kenapa Kamu Kudu Wajib dan Harus Nonton Drama Korea The King: Enternal Monarch

Han Seo Hee juga menggambarkan prosesnya agar dapat memahami perannya.

“Karena saya harus memahami Da Kyung secara menyeluruh untuk menggambarkan karakternya dengan baik, saya banyak berpikir tentang bagaimana saya harus berusaha memahami dia. Seperti yang saya lihat, Da Kyung adalah sosok yang telah merelakan tubuh dan hatinya demi cinta Tae Oh (Park Hae Joon), jadi saya memutuskan untuk hanya fokus pada bagian itu," ujarnya.

Aktingnya Jadi Pelakor di Drama Korea The World of The Married Bikin Emosi, Inilah 5 Fakta Han So Hee (JTBC)

Aktris cantik tersebut juga menjelaskan bahwa konsep "cinta" yang dimiliki oleh Da Kyung berbeda dengan kebanyakan orang pada umumnya.

• Kelanjutan Drama Korea The World of The Married, Intip Sinopsis Episode 9 yang Menguras Emosi

• 5 Karakter di Drama Korea World of The Married yang Sukses Bikin Darah Tinggi

• Makin Seru, Inilah Spoiler Episode 9 Drama Korea The World of The Married, Lee Tae Oh Cemburu?

• Spoiler Alert Episode 8 Drama Korea The World Of Married Khusus yang Belum Nonton Ji Sun Woo Pingsan

• 3 Alasan Pasti Kenapa Kamu Kudu Wajib dan Harus Nonton Drama Korea The King: Enternal Monarch

“Untuk Da Kyung, kata 'cinta' muncul sebelum kata 'menikah,' tetapi untuk pemirsa, kata 'menikah' ada sebelum 'cinta.' Saya pikir ini adalah perbedaan dalam cara saya memahami Da Kyung menjadi dan cara penonton melihat Da Kyung," lanjut Han Seo Hee.

Akhirnya, Han Seo Hee berbicara tentang karakter lain yang ingin dia ambil di masa depan.

Ia mengatakan bahwa dirinya ingin sekali mendapatkan peran dalam sebuah kisah romantis yang lebih realistis dan memiliki akhir bahagia.

Han Seo Hee juga berharap nantinya ia bisa mendapatkan peran yang dicintai oleh orang banyak.

"Lain kali, aku berharap karakterku akan dicintai," ungkap Han Seo Hee sambil tertawa.

(GRID.ID)