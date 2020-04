5 Karakter di Drama Korea The World of The Married yang Sukses Bikin Darah Tinggi

POS-KUPANG.COM - Drama Korea (drakor) The World of The Married masih terus membuat penasaran.

Tak sedikit yang dibuat geregetan dengan tokoh wanita kedua Yeo Da Kyung ( Han So Hee), dan Lee Tae Oh (Park Hae Joon).

Namun, bukan hanya mereka berdua yang memerankan karakter menyebalkan dan buat darah mendidih di drama ini.

Masih ada beberapa karakter lain yang kalau membuat penonton emosi.

Siapa saja mereka, berikut di antaranya:

1. Sul Myung Sook

Diperankan Chae Gook Hee, karakter ini mungkin lebih tepat disebut sebagai sahabat bermuka dua.

Di depan Ji Sun Woo ( Kim Hee Ae), dia pura-pura simpati dan menjadi orang pertama yang akan mendukung Ji Sun Woo, tetapi di belakang Ji Sun Woo, dia melakukan hal yang berbeda.

Sul Myung Sook termasuk salah satu teman Ji Sun Woo yang ikut menutupi perselingkuhan Lee Tae Oh.