Makin Seru, Sinopsis Episode 9 Drama Korea The World of the Married, Pelakor Kena Karma?

drama korea The World of the Married

POS-KUPANG.COM - Drama Korea A World of Married Couple atau The World of the Married kini memasuki episode ke-8.

Episode 9 drama Korea The World of the Married akan tayang pada Jumat (24/4/2020) besok malam.

Dipastikan episode 9 drama Korea The World of the Married akan semakin seru.

Dilansir TribunMadura.com dari Soompi, Kamis (23/4/2020), spoiler atau bocoran e pisode 9 drama Korea The World of the Married sudah keluar.

Pada episode drama Korea The World of the Married itu, rasa dendam Lee Tae Oh kepada mantan istrinya, Ji Sun Woo berubah.

Lee Tae Oh mulai merasakan cinta yang sempat hilang kepada Ji Sun Woo saat dirinya bertemu dengan Yeo Da Kyung.

Namun, Lee Tae Oh menyadari jika Ji Sun Woo kini dekat dengan seorang dokter di rumah sakitnya.

Lee Tae Oh merasa kesal dengan hubungan Ji Sun Woo dan dokter itu.

Berbeda dengan Lee Tae Oh, Yeo Da Kyung mulai merasa posisinya tak aman.

Meski telah menjadi istri sah, Yeo Da Kyung tidak dapat menjamin perasaan Ji Sun Woo.

Pelan-pelan, Yeo Da Kyung merasakan apa yang dirasakan Ji Sun Woo sebelumnya.