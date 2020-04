Kelanjutan Drama Korea The World of The Married, Intip Sinopsis Episode 9 yang Menguras Emosi

POS-KUPANG.COM - Penggemar drama Korea The World of The Married pasti sudah tak sabar menunggu hari Jumat untuk melihat kelanjutan kisah Lee Tae Oh (Park Hae Joon) dan dokter Ji Sun Woo ( Kim Hee Ae).

Dari preview yang tayang di episode 8, di episode 9 nanti terlihat saat Yeo Da Kyung ( Han So Hee) bertanya pada Ji Sun Woo maksud dari rencananya yang ingin masuk ke dalam komunitas Asosiasi Wanita Gosan.

Di cuplikan itu juga terlihat kalau Lee Tae Oh mulai cemburu saat menyaksikan kedekatan Ji Sun Woo juga putranya dengan psikiater Kim Yoon Gi.

Terdapat suara Kim Yoon Gi yang mengatakan pada Lee Tae Oh untuk tidak cemburu karena Ji Sun Woo sudah tidak lagi menjadi istrinya.

Sementara itu Yeo Da Kyung diperlihatkan sedang menangis, sepertinya dia mulai mengerti maksud ucapan Ji Sun Woo sebelumnya di episode 8.

Dalam episode 8 memang cukup menguras emosi. Pasalnya, penonton menyaksikan bagaimana Ji Sun Woo diserang di rumah.

Pelakunya kemudian diketahui adalah pacar pasien perempuan Ji Sun Woo bernama Min Hyun Seo.

Pacar Min Hyun Seo itu dibayar Lee Tae Oh, mantan suami Ji Sun Woo.

Selama sekitar lima menit, dokter Ji Sun Woo dilempar dan dicekik.

Adegan ini cukup menjadi titik balik penting sebagai ronde kedua dari perceraian Ji Sun Woo dan Lee Tae Oh.