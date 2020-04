Cek Fakta Han So Hee Usai Sukses Jadi Pelakor di Drama Korea The World Of Married Nomor 3 Bikin Syok

Ini nih sosok Han So Hee sosok pelakor di drama Korea drakor The World Of Married yang bikin mencak-mencak sendiri.

POS-KUPANG.COM- Ayo siapa yang belum tahu sosok pelakor di drama Korea the world of married?

Sejak berperan sebagai pelakor di drama The World of The Married, sosok artis Han So Hee jadi sorotan. Berikut ini 5 fakta menarik Han So Hee.

Korean wave atau Hallyu sepertinya belum juga surut.

Minat masyarakat akan budaya, makanan, musik, hingga drama yang berasal dari Korea Selatan masih terus menggeliat.

Beberapa waktu terakhir masyarakat Indonesia memang menaruh perhatian pada drama Korea Selatan yang baru saja tayang.

Mulai dari dari Crash Landing on You, Itaewon Class, hingga yang terbaru The World of The Married.

Dari ketiga drama tersebut, hanya The World of The Married yang masih tayang tepatnya di stasiun TV JTBC.

Drama tersebut sejatinya berkisah tentang perselingkuhan yang dilakukan Lee Tae Oh (Park Hae Joon) kepada istrinya Jin Sun Woo (Kim Hee Ae).

Sosok Yeo Da Kyung (Han So Hee) pun langsung mencuri perhatian publik lantaran berperan sebagai pelakor dalam drama tersebut.

Publik pun langsung penasaran mengenai sosok Han So Hee di kehidupan nyata.