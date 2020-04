Spoiler Alert Episode 8 Drama Korea The World Of Married Khusus yang Belum Nonton Ji Sun Woo Pingsan

Makin panas drama Korea the world of married masuk episode 8

POS-KUPANG.COM- Sudah nonton episode 8 yang terbaru?

Sinopsis drama Korea The World of the Married atau A World of Married Couple episode 8.

Episode baru drama Korea The World of the Married atau A World of Married Couple ditayangkan pada, Sabtu (18/4/2020).

Drama Korea The World of the Married dan The King: Eternal Monarch mencapai peringkat pemirsa tertinggi.

Untuk pertama kalinya, peringkat drama korea JTBC The World of the Married menembus 20 persen.

Episode terbaru dari drama ini mencetak peringkat nasional rata-rata 20,1 persen, menandai peringkat tertinggi baru sepanjang masa untuk drama hit.

Di samping itu, episode kedua SBS The King: Eternal Monarch mencetak peringkat nasional rata-rata 8,4 persen dan 11,6 persen untuk dua bagiannya, membuat rekor untuk drama baru.

Drama akhir pekan KBS2 Once Again tetap mendapat rating kuat, mencetak peringkat nasional rata-rata 21,3 persen dan 26,6 persen untuk malam itu.

Sementara drama Korea Hi Bye, Mama dari tvN menuju ke final dengan peringkat nasional rata-rata 4,8 persen untuk episode kedua terakhir, sementara Rugal dari OCN mencetak nilai rata-rata 1,5 persen untuk episode malam itu.

Simak Sinopsis The World of The Married episode 8:

Lee Tae Oh mulai mengungkapkan hatinya yang sebenarnya kepada Alpine.

Lee Tae Oh, yang bertemu dengan Ji-cheol Lee (Jeong Jae-sung) dan Ji-suk Jung di Family Love Hospital dengan sumbangan dari Yu Byeong-gyu (manajemen Lee) di daerah pegunungan tinggi, menuntut agar Ji Woo Ji dicopot dari posisi wakil ketua.

Lee Tae Oh, yang berkata, "Ada alasan bagus untuk kembali ke Alpine," dia tidak bersembunyi di dalam, berkata, "Aku harus membayar kembali sebanyak aku kalah dari generasi baru."

Pada saat yang sama, sebuah batu yang dilemparkan oleh hantu terbang ke rumah Jisun.

Bayangan krisis menerpa Ji Sun-woo, dan dunianya akan runtuh lagi.

Ji-sun Ji dan Lee Tae Oh bertabrakan di dunia yang panas lagi.

"Perkawinan telah berakhir di masa lalu, tetapi bagi saya, perceraian masih berlangsung," kata Ji Sun-woo, yang berjuang untuk memotong kemalangan masa lalunya.

Lee Tae Oh, yang menyerbu dunia Ji Sun-woo, gemetar seolah-olah itu hanyalah sebuah tujuan. Struktur hubungan juga berubah melalui jalinan emosi yang terjerat.

Lee Tae-oh dan Da-kyung Yeo, yang bangkit kembali dengan berkah di antara orang-orang, meminjam kekuatan Yeo Byeong-kyu dan Um Hyo-jeong (Kim Sun-Kyung).

Dunia Tae-oh Lee dan Da-kyung Yeo, yang membangun keluarga yang sempurna dan berhasil dalam kesuksesan sosial dan posisi di masyarakat, mengguncang sisi batin cemas Ji Sun-woo.

Dengan munculnya Lee Tae Oh, celah kembali ke dunia tenang Ji-sun. Meskipun Lee Tae Oh terputus kehidupannya, hubungannya dengan putranya tidak membaik.

Ji Sun-woo pingsan ketika dia mendengar dari putranya yang berselingkuh dan pergi ke pesta, "Ayah saya tahu apa yang saya sukai lebih baik daripada ibu saya."

Tetapi putranya Lee Jun-young juga berkeliaran. Minat dan kasih sayang Ji Sun-woo sangat berat, dan sulit untuk melihat putrinya Jenny dan Lee Tae Oh yang bahagia.

Hubungan antara topi yang disegel paksa naik ke permukaan lagi ketika Lee Tae Oh kembali. Selain itu, Lee Tae Oh tidak menyembunyikan pisau ke arah Ji-sun.

Setelah bercerai, Lee Tae Oh, yang telah dibawa pergi setelah dibawa pergi oleh semuanya, menjadi bumerang dan kembali ke Ji-sun.

Namun, Ji Sun-woo tidak pernah menjadi orang yang menghindari atau mundur dari badai yang didorong oleh Lee Tae Oh. Ini memperkuat pertanyaan tentang bagaimana Ji Sun Woo akan menghadapi serangan balik Lee Tae Oh.

Lee Tae Oh, yang mengkhianati kepercayaan Ji Sun-woo dan menghancurkan hubungan yang solid, membuka dunia baru dengan Da-Kyung Yeo.

Tetapi apakah dunia mereka sempurna? Kamar tidur Lee Tae-oh dan Da Da-kyung penuh dengan parfum dan piyama seperti yang dimiliki Ji Sun-woo.

Ye Da-kyung, yang ingin meninggalkan kenangan yang tidak menyenangkan dan berharap kebahagiaannya masing-masing, juga menyadari Ji Sun-woo dan Lee Tae-o keluar dari kamarnya.

Kecemasan kecil yang menggali Da Da Kyung adalah perasaan yang sama yang dirasakan Ji Sun-woo di masa lalu.

Perubahan dalam hubungan antara Ji Sun-Woo dan Da-Kyung Yeo, yang posisinya telah berubah, juga menarik perhatian.

Di sisi lain, di episode ini yang dirilis pada akhir siaran, sebuah peringatan diambil untuk hari Ji Sun-woo.

Apakah Anda masuk dan menyentuh barang saya dan menyerang saya? Setelah ini.

Ji Sun-woo muncul di 'Asosiasi Fox' yang dipimpin oleh Eom Hyo-jung dengan senjata panjang.

Perjalanan Ji Seon-woo ke pusat badai memanaskan hati para penonton.

Trailler The World of The Married:

