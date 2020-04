Ini 3 alasan pasti kenapa kamu kudu wajib dan harus nonton drama Korea The King: Enternal Monarch

POS-KUPANG.COM- Sudah pada nonton belum The King: Enternal Monarch? Buruan bagi yang belum nonton.

The King: Eternal Monarch’ menjadi drama Korea (drakor) terbaru SBS Jumat-Sabtu yang mencuri perhatian para penonton.

Episode pertamanya saja sudah diantisipasi para penggemar drakor.

Lantas, bagaimana dengan Anda? Apa sudah menontonnya?

Drama ini merupakan karya terbaru dari penulis naskah Kim Eun Sook.

Drama ini juga menjadi drama comeback Lee Min Hoo yang hampir empat tahun tak muncul dilayar kaca sejak akhir dinas militernya.

Kim Eun Sook, penulis skenario di Korea Selatan. Beberapa karya-karyanya seperti Secret Garden (2010), A Gentleman's Dignity (2012), The Heirs (2013), Descendants of the Sun (2016), dan Guardian: The Lonely and Great God (2016–2017). (daumcdn)

Lee Min Ho memerankan Lee Gon seorang raja tunggal dari kerajaan Kingdom of Corea.

Uniknya, ‘The King: Eternal Monarch’ mengisahkan tentang dua alam semesta yang terhubung dan setiap orang yang tinggal di keduanya menyerupai orang yang kita kenal.