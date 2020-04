Sambil Tertawa, Rocky Gerung Sindir Meme Jokowi dan Anies Baswedan, Sebut Lucu-lucuan Buat Warga

Meme Jokowi dan Anies Baswedan? Tentang apa ya?

POS-KUPANG.COM- Wah Rocky Gerung ada-ada saja komentarnya, ada yang bikin sakit perut ada juga yang bikin adem eh ada juga yang bikin tensi tinggi.

Belum lama ini, tepatnya pada bulan Februari, pernah beredar meme yang mengejek Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Presiden RI Joko Widodo.

Banyak pihak menanggapi bahwa meme tersebut memecah belah bangsa, dan menjadi sumber provokasi.

• Belum Telat! Shio Jumat Pon 17 April 2020 4 Shio Ini Bakal On The Way Jadi Sultan, Kamu Termasuk?

• MPM Honda Serahkan Bantuan APD ke RST Wirasakti Kupang, Simak Infonya

• Aksi May Day 2020 Resmi Dilarang karena Ancaman Wabah Corona, yang Nekat Dibubarkan Paksa, Info

• Profesi Perawat, Ika Dewi Maharani Malah Banting Stir Jadi Sopir Ambulans, Ini Kisahnya

Pengamat politik Rocky Gerung justru melihat meme tersebut sebagai sesuatu yang lucu, dan bermanfaat untuk sarana pelampiasan ketegangan di masyarakat.

Pengamat Politik Rocky Gerung dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat (13/3/2020).

Pengamat Politik Rocky Gerung dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat (13/3/2020). (YouTube Rocky Gerung Official)

Dikutip dari YouTube Rocky Gerung Official, Jumat (13/3/2020), awalnya presenter acara Rocky Gerung Official, Hersubeno Arief menjelaskan terbentuknya meme Anies dan Jokowi kepada Rocky Gerung.

Hersubeno menjelaskan bahwa pada awalnya meme tersebut terbentuk sebagai bentuk kritik terhadap masalah banjir yang dinilai gagal ditangani oleh Anies.

• Belum Telat! Shio Jumat Pon 17 April 2020 4 Shio Ini Bakal On The Way Jadi Sultan, Kamu Termasuk?

• MPM Honda Serahkan Bantuan APD ke RST Wirasakti Kupang, Simak Infonya

• Aksi May Day 2020 Resmi Dilarang karena Ancaman Wabah Corona, yang Nekat Dibubarkan Paksa, Info

• Profesi Perawat, Ika Dewi Maharani Malah Banting Stir Jadi Sopir Ambulans, Ini Kisahnya

Lalu mulai muncul sebuah foto yang diunggah pengkritik Anies, mengenakan baju bertuliskan 'my governor is an id**t'.

Selang beberapa saat setelah foto tersebut keluar, muncul meme tandingan yang berisi sebuah foto baju bertuliskan 'my president is an id**t'.