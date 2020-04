Bupati Tahun Tegaskan TTS Masih Bebas Corona

POS -KUPANG. COM|SOE -- Bupati TTS, Egusem Piether Tahun menegaskan hingga saat ini Kabupaten TTS masih bebas dari virus Corona. Belum ada masyarakat Kabupaten TTS yang dinyatakan positif terjangkit virus Corona.

Dirinya meminta masyarakat untuk tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan diri untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona dengan menerapkan pola hidup sehat.

Masyarakat juga dihimbau untuk selektif menerima informasi yang terdapat media sosial. Pasalnya tidak semua informasi yang terdapat di media sosial bisa dipastikan kebenarannya.

"Saya tegaskan kita di TTS masih bebas dari virus Corona. Kalau ada informasi di media sosial atau informasi yang disebarkan melalui pesan WhatsApp yang menyebut adanya warga TTS yang positif Corona saya pastikan itu Hoax atau tidak benar," tegas Bupati Tahun saat dihubungi POS-KUPANG melalui sambungan telepon, Selasa (14/4/2020) sore.

Ia menjelaskan, ada satu warga Kabupaten TTS yang setelah dilakukan tes rapid memang postif. Tetapi masih harus dilakukan tes konfirmasi lanjutan dengan melakukan swab tes untuk memastikan apakah terjangkit virus Corona atau tidak.

Selama belum dilakukan swab test belum bisa dipastikan apakah seseorang positif terjangkit virus Corona atau tidak.

Oleh sebab itu dirinya menghimbau kepada masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang hanya menyebabkan suasana gaduh dan membuat masyarakat panik. Informasi kepastian ada tidaknya pasien corona akan disampaikan oleh tim gugus tugas penanganan virus Corona.

"Jangan dengar Informasi yang belum bisa dipastikan kebenarannya sudah sebar sana, sebar ini. Nanti hanya buat masyarakat panik dan ketakutan. Tolong gunakan media sosial secara bijak. Informasi terkait virus Corona akan disampaikan tim gugus tugas penanganan virus Corona," tegasnya.

Berdasarkan pantau POS-KUPANG. COM di website resmi Pemda TTS terkait data tim gugus tugas penanganan virus Corona per 13 April 2020 pukul 16.00 Wita menyebut jumlah ODP berjumlah 65 orang, PDP 1 orang dan OTG 1 orang sedangkan positif Corona masih nol. (Laporan Reporter Pos-Kupang. Com, Dion Kota)