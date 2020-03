Jika Tak Segera Lakukan ini, Ahli Sebut 130 Juta Penduduk Indonesia Berpotensi Terpapar Virus Corona

POS-KUPANG.COM - Tanggapi bencana virus corona, berbagai kebijakan dicanangkan pemerintah.

Upaya-upaya penekanan laju penularan dikukan dengan social distancing, stay at home, hingga muncul wacana mudik Lebaran 2020 kemungkinan dilarang yang belum pasti keputusannya.

Terlepas dari itu, ada risiko baru 130 juta penduduk Indonesia berisiko kena virus corona sebelum masa mudik Lebaran 2020. Mengapa?

Seorang ahli menuturkan, hal itu tak akan terjadi atau bisa dicegah dengan dua langkah, yakni seruan physical distancing (menjaga jarak fisik) dan lockdown diterapkan.

Mengapa? Simak alasannya berikut ini ...

Hadi Susanto, Ahli matematika terapan sebut 130 juta penduduk Indonesia bisa terinfeksi virus corona sebelum Idul Fitri / Lebaran jika tak lakukan himbauan physical distancing & pemerintah tak terapkan lockdown.

Jumlah terinfeksi virus corona di Indonesia hingga kini telah mencapai angka 1046 orang, dengan jumlah kasus meninggal 87 jiwa.

Berbagi kabar tentang virus corona di Indonesia menyebutkan bahwa negara ini masih kesulitan menangani virus corona.

Namun beruntung bagi Indonesia banyak negara yang mau membantu dengan berbagai bantuan medis seperti APD dan Test Kit dari China dan Korea Selatan.

Pemakaian masker untuk cegah virus corona (Pixabay)

Dilansir dari Kompas.id pada (27/3/2020), prediksi dan sejumlah model matematis pun menunjukkan peluang meledaknya pandemi Covid-19 di Indonesia.

Bahkan virus corona di Indonesia bisa tak terkendali jika langkah strategis dan drastis tidak segera diambil pemerintah untuk memperlambat penyebaran virus corona.

Berdasarkan model yang dijalankan pakar matematika terapan University of Essex Inggris dan Khalifa University of Science and Technology Uni Arab Emirat, Hadi Susanto, penyebaran Covid-19 sungguh masif sehingga diperkirakan 50 persen total populasi Indonesia sudah akan terinfeksi wabah Covid-19 sebelum Idul Fitri pada pertengahan Mei 2020.