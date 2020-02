DPW NasDem NTT Konsolidasi Struktur

POS-KUPANG.COM | KUPANG - DPW Partai NasDem Provinsi NTT melakukan konsolidasi struktur organisasi. Konsolidasi ini sebagai keharusan bagi partai politik agar bisa memenangkan kontestasi politik.

Hal ini disampaikan Ketua DPW Partai NasDem NTT, Raymundus Sau Fernandes pada acara Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) yang digelar di Gedung NasDem NTT, Sabtu (15/2/2020).

Dalam rilis yang diperoleh POS-KUPANG.COM, menyebutkan, Rakorwil dibuka Ketua DPP Bidang Maritim, Nurul Emy Hafild.

• Bertepatan Hari Valentine, Bupati Tahun dan Wabup Konay Gelar Acara Syukuran Setahun Pimpin TTS

Menurut Ray sapaan akrab Raymundus , konsolidasi struktur organisasi menjadi keharusan bagi partai politik agar bisa memenangkan kontestasi politik merebut kekuasaan dan menjadi instrumen mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

"Konsolidasi struktur organisasi partai adalah sebuah keniscayaan, agar cita-cita perjuangan politik bisa dicapai dengan dukungan pergerakan struktur dan personalia partai politik," kata Ray.

• Lomba Pesparani Perdana di Nagekeo Diawali dengan Karnaval Budaya, Simak Liputannya!

Bupati TTU ini menjelaskan, Partai NasDem harus menjadi pemenang nomor satu, baik secara Nasional, Provinsi NTT maupun di 22 Kabupaten/Kota pada Pemilu 2024. "Prestasi 2019 harus ditingkatkan," katanya.

Tekad ini juga menjadi tema, spirit dan bingkai dalam rapat tersebut.

Untuk diketahui, pada Pileg 2019 lalu, NasDem mencapai urutan pertama untuk DPR RI dengan Anggota sebanyak 3 orang, dan DPRD tingkat Kabupaten dan Kota dengan akumulasi anggota sebanyak 89 orang. Sedangkan untuk DPRD Provinsi berada pada peringkat ketiga, dengan Anggota sebanyak 9 orang.

Rakorwil dilaksanakan dengan empat materi utama yakni, Pertama, Sosialisasi Peraturan Partai Nomor 01 tahun 2020 tentang Struktur organisasi partai NasDem yang disampaikan oleh Sekretaris DPW Partai NasDem NTT, Alexander Take Ofong; Kedua, Laporan dan Evaluasi Kondisi riil struktur DPD, DPC dan DPRt partai NasDem seluruh NTT disampaikan oleh Wakil Ketua Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan DPW Partai NasDem NTT, Kasimirus Kolo; Ketiga, Konsolidasi Pemenangan Pilkada tahun 2020 dan Road to Number One 2024 yang dibawakan oleh Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPW Partai NasDem NTT, Alexander Ena dan Keempat, Konsolidasi Organisasi Sayap Tani dan Nelayan dan Sosialisasi Hasil Rakernas Tani dan Nelayan, yang disampaikan oleh Ketua DPP Bidang Maritim, Nurul Almy Hafild.

Rakorwil diakhiri dengan menyatukan semua energi dan spirit untuk mensukseskan tekad ini sesuai kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan. (Laporan Reporter POS -KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)