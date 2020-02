Wow! Prodi Ners UCB Pelopor EBP, Ini Yang Harus Dilakukan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Apolonia Matilde Dhiu

POS-KUPANG.COM|KUPANG - Prodi Ners Universitas Citra Bangsa ( UCB) siap menjadi pelopor Evidence Based Practice ( EBP). Dalam keperawatan, EBP merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk meningkatkan kesembuhan dan keselamatan pasien.

Hal tersebut menjadi tema sentral dalam seminar nasional yang dilakukan oleh Prodi Ners UCB di Hotel On The Rock, Sabtu (1/2).

Ketua panitia penyelenggara, Petrus Kanisius Siga Tage, S.Kep, Ns, M.Kep, dalam laporannya, mengatakan, pihak prodi Keperawatan/Ners UCB siap menjadi pelopor Evidence Based Practice di Provinsi NTT.

Petrus Kanisius, mengatakan, EBP merupakan pengintegrasian dari hasil penelitian dalam melakukan asuhan keperawatan, termasuk asuhan keperawatan keluarga.

Namun, katanya, dari hasil-hasil penelitian ditemukan masih banyak perawat yang belum menerapkan EBP dalam praktik asuhan keperawatan.

Menurut Petrus Kanisius, salah satu hambatan perawat dalam menerapkan EBP adalah kurangnya kemampuan dalam mencari literature pada jurnal-jurnal yang terakreditasi, baik dalam maupun luar negeri. Selain itu, katanya, kurangnya kemampuan dalam penilain kritis terhadap literature tersebut (lack of skill in critical appraisal of evidence).

Dikatakannya, salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut adalah peningkatan pengetahuan dan penerapan EBP dalam praktik keperawatan di lingkungan pendidikan keperawatan.

"Kami di UCB siap menjadi pelopor EBP," kata Petrus Kanisius yang juga lulusan Magister Keparawatan Universitas Indonesia (UI).

Rektor UCB, Dr. Jeffrey Jap, drg. M.Kes, mengatakan, UCB selalu memimpikan hal tersebut.