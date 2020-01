Komisi V DPRD NTT Apresiasi Kehadiran Aliansi PKTA NTT

Aliansi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak pose bersama Komisi V DPRD NTT usai beraudiens, Jumat (17/1/2020). an

Komisi V DPRD NTT Apresiasi Kehadiran PKTA NTT



POS-KUPANG.COM|KUPANG -- Komisi V DPRD NTT mengapresiasi kehadiran Aliansi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (PKTA) NTT.

PKTA NTT ini terdiri dari Save the Children, Wahana Visi Indonesia, LPA NTT, Sinode GMIT, MUI NTT, Pemuda Katolik dan Institute of Resource Governance and Social Change (IGRSC).

Hal ini disampaikan Sekretaris Komisi V DPRD NTT , Yohanes Rumat, Sabtu (18/1/2020).

Menurut Yohanes, Komisi V DPRD NTT telah melakukan rapat bersama dengan aliansi PKTA NTT pada Jumat (17/1/2020) dan ada beberapa hal yang menjadi perhatian DPRD NTT terhadap PKTA NTT terutama soal regulasi atau peraturan daerah.

"Kita beri apresiasi kepada aliansi ini, karena itu, zemua harapan aliansi agar kita di lembaga DPRD Provinsi NTT harus mampu memberikan jaminan terhadap Kebijakan dan regulasi berupa Perda atau Pergub," kata Yohanes.

Selain itu, lanjutnya, politik anggaran harus berpihak pada kepentingan aliansi lewat mitra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak NTT , Dinas Sosial atau Dinas Pendidikan. "Bisa juga melalui skema hibah langsung ke alinasi tersebut," katanya.

Dijelaskan, Komisi V tentu memberikan dukungan politik terhadap beberbagai upaya penyelesaian masalah Perlindungan Anak di Provinsi NTT

"Kita terus mengingatkan pemerintah untuk memaksimalkan program dan kegiatan yang berkaitan dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di NTT," katanya.

Yohanes mengakui, pihaknya mendukung adanya amandemen Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak.

Benny dari Save the Children mengatakan, Komisi V DPRD NTT memberikan apresiasi terhadap kehadiran Aliansi PKTA NTT, karena kehadirannya sangat diperlukan dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap anak.