Lihat Bursa Transfer Terbaru Persib Bandung, Maung Bandung Umumkan Pelatih Baru, Ini Profilnya

POS KUPANG.COM--- Persib Bandung secara resmi mengumumkan pelatih penjaga gawang baru, Luiz Fernando Silva Passos.

Pelati kiper yang akrab disapa Luizinho Passos ini sebelumnya memang telah dikabarakan akan merapat ke Persib Bandung.

Luizinho Passos diperkenalkan sebagai pelatih kiper baru melalui laman resmi dan media instagram Persib Bandung.

Melalui laman Instagram @persib_official, Persib Bandung resmi merilis pelatih anyar tersebut disertai ucapan selamat datang.

"Wilujeng sumping pelatih kiper @luiziinhopassos_goalk," tulis pernyataan resmi klub, Kamis (9/1/2020).

Sementara itu Luiz Passos sendiri juga mengikrakan diri melalui laman Instagramnya.

Melalui akun @luiziinhopassos_goalk, dia juga memposting foto yang sama dengan @persib_official.

"New challenge!

New club Persib!

I promise a lot dedication to Persib!" tulisnya dalam caption.

Kolase Resminya Luiz Passos Menjadi Pelatih Kiper Baru Persib (instagram @persib_official/@luizinhopasos_goalk)

Dikutip TribunWow.com dari laman resmi persib.id, Kamis (9/1/2020), Luiz Passos akan menangani benteng terakhir Persib Bandung pada musim 2020.

Pelatih kiper asal Brasil tersebut menagkui bahwa dirinya merasa terhormat dapat melatih Persib Bandung.

Alasanya, karena menurutnya Persib Bandung adalah satu diantanya klub terbesar di Indonesia.