Iran Umumkan Pengganti Jendral Qasem, AS Kirim 3.500 Tentara Tambahan

POS KUPANG.COM--Almarhum Jendral Qasem Soleimani (kiri) dan penggantinya Esmail Qaani. Iran pastikan balas dendam atas kematian Qasem, AS tambah pasukan ke Timur Tengah.





Amerika Serikat (AS) mengerahkan hingga 3.500 tentara lagi ke Timur Tengah.

Langkah itu muncul menyusul ancaman serangan balas dendam oleh Iran setelah terbunuhnya jendral top mereka, Qasem Soleimani.

Soleimani tewas melalui serangan pesawat tak berawak AS, yang diakui atas perintah presiden Donald Trump.

• MENGEJUTKAN : Arema FC Lepas 11 Pemain, Ini Daftar Nama Pemain Baru yang Masuk Incaran

Ada pun pasukan tambahan yang dikirimkan AS berasal dari Pasukan Tanggap Global Divisi Lintas Udara ke-82.

Paska kematian Jendral Qaseem Soleimani karena perintah Presiden AS Donald Trump. Unjuk rasa berkumandang di Iran. (The Guardian)

Ratusan tentara dari divisi ini sebelumnya telah dikirimkan AS ketika ketegangan meningkat atas serangan terhadap kedutaan AS di Baghdad.

Seorang juru bicara Departemen Pertahanan mengatakan bahwa brigade Pasukan Respon Langsung Lintas Udara ke-82 telah diberitahu awal pekan ini bahwa mereka dapat dikirim ke wilayah tersebut.

• Wanita ini Koleksi 2 Ribu Pria Buat Bercinta tapi Garansi Gak Hamil, Ini yang Dibuatnya

"Brigade akan dikerahkan ke Kuwait sebagai tindakan yang tepat dan tindakan pencegahan dalam menanggapi peningkatan tingkat ancaman terhadap personil dan fasilitas AS. Mereka akan membantu dalam menyusun kembali cadangan kekuatan," kata pejabat itu.

Pihak Iran sendiri telah menunjuk Brigadir Jenderal Esmail Qaani sebagai pengganti Qasem Soleimani yang dianggap mati syahid.

"Setelah mati syahid jenderal agung Qasem Soleimani, saya menyebut Brigadir Jenderal Esmail Qaani sebagai komandan Pasukan Quds dari Korps Pengawal Revolusi Islam," kata pemimin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei dalam sebuah pernyataan yang diposting di situs resminya.