Cerita sopir taksi online Peras Penumpang Perempuan pernah berhubungan intim dengannya, ini Faktanya

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Sopir taksi online berinisial AS (34) diringkus aparat kepolisian. Ia dituduh memeras penumpang yang dipacarinya. Modusnya, AS mengirimkan rekaman video ketika ia dan korban berhubungan intim.

Video itu diambil secara diam-diam. AS meminta sejumlah yang sembari mengancam akan menyebarkan video rekaman itu apabila keinginannya dipenuhi.

Lantas, bagaimana fakta sebenarnya di balik peristiwa ini? Simak selengkapnya: Berawal dari Pacaran Kepala Polsek Pademangan Komisaris Joko Handono menjelaskan, pertemuan AS dengan korban awalnya tidak disengaja.

Korban memesan taksi online dan datanglah AS. Rupanya, komunikasi keduanya meningkat hingga lebih dari sekadar sopir dan penumpang. Keduanya memutuskan berpacaran.

Suatu ketika, AS mengajak korban untuk melakukan hubungan badan. Hubungan terlarang itu menyebabkan korban hamil.

AS pun berkomitmen nutuk menikah siri dengan korban. Rupanya AS diam-diam merekam hubungan intim mereka.

Ketika kehamilan korban sudan memasuki bulan keenam, AS kemudian meminta uang sebesar Rp 5 juta. Ia mengaku, baru saja menabrak orang di jalan.

Korban pun memenuhi permintaan AS. Tidak berhenti sampan di situ, AS kemudian meminta kartu ATM korban. AS menghabiskan seluruh yang di dalamaya.

"Setelah dikasih ATM, enam bulan hilang tidak ada kabar. Kemudian tiba-tiba memberikan pesan singkat melalui WA yang isinya pengancaman," ujar Joko.