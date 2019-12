VIDEO: Got Tersumbat Picuh Banjir Sampah Di Kawasan Pasar Inpres SoE. Ini Videonya

POS-KUPANG.COM, SOE – VIDEO: Got Tersumbat Picuh Banjir Sampah Di Kawasan Pasar Inpres SoE. Ini Videonya

Hujan deras yang mengguyur wilayah SoE, Ibukota Kabupaten TTS, Selasa (17/12/2019) siang, mengakibatkan wilayah sekitar Pasar Inpres SoE di Kelurahan Oekevan dan Kota baru, banjir sampah.

Sampah yang sudah bertahun-tahun menumpuk di dalam saluran got, meluap ke badan jalan W.J Lalamentik.

Aneka sampah mulai dari sampah plastik, kertas, kaleng, kotoran manusia, kotoran babi, memenuhi badan jalan WJ Lalamentik.

Aroma bau busuk menyengat, langsung tercium dari tumpukan sampah yang memenuhi badan jalan WJ Lalamentik tersebut.

• VIDEO: Relawan Peduli Kasus Ansel Wora, Dihadang Kawat Berduri Di Polres Ende. Ini Videonya

• VIDEO: Polisi Periksa 39 Saksi Terkait Kematian Anselmus Wora di Ende. Ini Videonya

• VIDEO: Setelah Ditembak Kaki Kanannya. Penjambret Spesialis Hp di Kupang, Menyerah. Ini Videonya

Benyamin Alle warga Oekevan, mengatakan, sampah yang menumpuk di badan jalan, sempat membuat heboh warga sekitar.

Warga kaget karena baru kali ini, menyaksikan tumpukan sampah yang tiba-tiba muncul dan memenuhi badan jalan.

Setelah ditelusuri, ternyata, sampah yang menumpuk di badan Jalan WJ Lalamentik tersebut, berasal dari saluran got Pasar Inpres SoE.

Selama ini, sampah-sampah tersebut menumpuk di dalam got dan baru terbongkar keluar dari got tatkala banjir deras mengalir di dalam got saat hujan lebat itu.