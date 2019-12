POS-KUPANG.COM - Terbaru Susi Pudjiastuti Blak-Blakan Ungkap Alasannya Tak Masuk Kabinet Indonesia Maju Jokowi

Hari ini, Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019, Susi Pudjiastuti hadir dalam forum Leaders Talk yang digelar Bank Indonesia Sulsel.

Pada satu sesi tanya jawab, Susi sempat "digoda" dengan pertanyaan oleh seorang peserta talk show.

Ia menanyakan tentang tak dipilihnya lagi Susi oleh Presiden Jokowi sebagai menteri, dan juga peluangnya di Pilpres 2024.

Mendengar pertanyaan itu, Susi mengatakan menyerahkan semua penilaian ke masyarakat, yang jelas Ia mengaku telah menyelesaikan tugasnya.

• Chord Gitar dan Lirik Lagu Bukti dari Virgoun Tambunan, Memenangkan Hatimu Bukanlah

• Chord Gitar dan Lirik Lagu Main Hati dari Andra and The Backbone, Seribu Wanita yang Pernah Singgah

"Silahkan masyarakat yang menilai, yang pasti saya selama lima tahun ditugaskan presiden selesaikan ini, saya selesaikan, selanjutnya apa, saya tidak tahu yang jelas saya sudah selesaikan pekerjaan, dan itu konsistensi saya," kata Susi disambut tepuk tangan.

Kehadiran Susi pada forum yang berlangsung di Ballroom Pinisi Hotel Claro, Makassar, sudah dinantikan para peserta.

Terlihat begitu wanita yang dikenal dengan style nyentrik ini memasuki forum, langsung disamput tepuk tangan riuh peserta forum.

Susi mengaku memahami ekspektasi dan harapan masyarakat yang besar, namun itu menurutnya justru jadi kutukan.

"Kadang popularitas di media menjadi kutukan bagi saya. Jadi kadang menutupi apa yang saya 'try to do best for the country'," ucap Susi dengan gaya bicara khasnya.