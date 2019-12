Chord Gitar dan Lirik Lagu Main Hati dari Andra and The Backbone, Seribu Wanita yang Pernah Singgah

andra and the backbone

Grup musik andra and the backbone merupakan salah satu grup musik dari Indonesia.

Sesuai wikipedia indonesia, andra and the backbone memiliki personil sebanyak tiga orang yaitu Dedy, Stevie, dan Andra Junaidi.

Grup musik ini dibentuk pada tahun 2007. Lagu utamanya ialah Musnah yang dipopulerkan ulang oleh Mulan Jameela. Album pertamanya ialah andra and the backbone, dirilis tahun 2007.

Hits lain dari album ini adalah Sempurna yang dipopulerkan ulang oleh Gita Gutawa, serta hits lainnya adalah Lagi Dan Lagi, Dan Tidurlah, Terdalam, Perih, serta Dengarkan Aku.

Salah satu anggotanya, Andra Junaidi, adalah salah satu pendiri dan mantan anggota dari grup band Dewa 19.

Album Studio

Andra and the BackBone (2007)

Season 2 (2008)

Love, Faith & Hope (2010)

IV (2012)

Album Kompilasi

The Best of Republik Cinta Vol. 1 (2008)

The Best of Republik Cinta Vol. 2 (2009)

Victory (2013)