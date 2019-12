Jelang Hari Raya Natal, Harga Telur Ayam Ras Mulai Merangkak Naik

Jelang hari raya Natal dan Tahun Baru, harga telur ayam ras mulai merangkak naik

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Telah menjadi tradisi bahwa setiap tahun apabila menjelang momen-momen tertentu seperti Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru harga sembako di pasaran mulai naik.

Meskipun baru berada di awal Desember tetapi harga sembako misalnya telur mulai merangkak naik.

Pada Juli lalu harga telur ayam ras dari Rp 48.000 naik menjadi Rp 50.000 per rak dan kemudian mengalami kenaikan lagi menjadi Rp 52.000 per rak. Bulan ini harga telur ayam ras kembali merangkak naik senilai Rp 2.000 dari Rp 52.000 menjadi Rp 54.000 per rak.

Salah satu pedagang telur ayam ras, yang tak ingin namanya disebutkan, ketika ditemui di Pasar Kasih Naikoten I Kupang, Senin (2/12/2019), mengaku haga telur ayam ras yang dijual eceran Rp 5.000 untuk tiga butir. Kini satu butir di jual Rp 2.000.

"Harga telur sudah naik kak biasa mau natal begini. Dari perusahaan sana yang kasih naik kak kami cuma menyesuaikan saja. Kalau harganya begitu ya kami sesuaikan," tuturnya.

Katanya, kalau telur yang dipasarkan sekarang harganya masih Rp 52.000 per rak tapi yang baru didatangkan ini akan dijual dengan harga baru yaitu Rp 54.000 per rak.

Selain telur ayam ras, harga gula pasir pun juga sudah naik. Biasanya harga per karung 50 kg Rp 500-an sekarang Rp 600-an ribu. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)