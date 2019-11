Bek Persib Maung Bandung Ardi Idrus Diincar Klub Malaysia Selangor FA, Ini Penjelasannya Info

POS KUPANG.COM- - Bek sayap Persib Bandung, Ghozali Siregar sempat dikabarkan diincar oleh klub asal Malaysia, Selangor FA.

Ardi Idrus memang sedang dalam performa terbaiknya bersama Persib Bandung.

Posisi Ardi Idrus tidak tergantikan sebagai bek sayap kiri di Persib Bandung selama gelaran Liga 1 2019.

Tidak hanya bertugas membantu pertahanan, Ardi Idrus juga rajin membantu serangan Persib Bandung.

Ardi Idrus tercatat sudah memberikan empat assist di Liga 1 2019.

Hal itulah yang membuat Ardi Idrus dikabarkan menjadi buruan klub-klub lain, tidak hanya dari Indonesia, melainkan juga luar negeri.

Sementara kabar ketertarikan Selangor FA kepada Ardi Idrus diketahui dari unggahan Twitter seorang jurnalis dari Malaysia @zulhilmibzainal, Rabu (20/11/2019).

"Was told by an Indonesian colleague that Persib Bandung left back Ardi Idrus' agent has been trying to push him to @FASelangorMy (Diberitahu oleh kolega Indonesia bahwa Persib Bandung, bek kiri, Ardi Idrus telah berusaha mendorongnya -red)," tulis @zulhilmibzainal.

Aksi Erwin Ramdani pemain Persib Bandung saat menjamu Borneo FC, pada laga lanjutan Liga 1 Indonesia 2019, di Stadion Si Jalak Harupat, Rabu (14/8/2019). Erwin Ramdani dimasukan pada menit 83 menggantikan Ghozali. (Tribun Jabar/Deni Denaswara)

Kabar tersebut juga diperkuat dengan pernyataan dari pelatih Selangor FA, B Sathianathan yang mengaku membutuhkan beberapa pemain yang di antaranya adalah bek kiri.

Hal itu tentunya sesuai dengan kriteria Ardi Idrus yang merupakan seorang bek kiri.