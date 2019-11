Buruan ! Beli Rice Cooker Dapat Hadiah Setrika di Hypermart Bundaran PU Kupang

Buruan ! Beli Rice Cooker Dapat Hadiah Setrika





POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Khusus pelanggan Ovo Cash yang melakukan pembelanjaan di Hypermart Bundaran PU Kupang akan mendapatkan hadiah menarik.

Konsumen yang berbelanja mulai (8-11/11/2019) akan diberikan dua pilihan hadiah ketika membeli rice cooker seharga Rl 249.900. Konsumen bisa memilih setrika ataukah beras 5 kg untuk hadiahnya.

Bagi konsumen yang belum memakai Ovo Cash dapat mengunduh aplikasi ovo untuk diaktifkan kemudian melakukan top up saldo melalui bank.

Konsumen juga bisa menikmati berbelanja murah di area fresh.

Buah-buahan seperti anggur red globe RRC per 100 gram hanya Rp 2.950. Century pear Rp 1.790 per 100 gram, buah naga merah Rp 3.290 per 100 gram, semangka merah non biji Rp 1.490, wortel brastagi Rp 2.490, kentang Rp 2.190 per 100 gram.

Ada pula beli 10 bungkus Rp 22.700 untuk indomie soto bungkus dan diskon 30 persen untuk sumber selera bakso.

Department Meat and Seafood, Owen, kepada POS-KUPANG.COM, Minggu (10/11/2019), dislon 30 persen juga berlaku semua short dan longpants pria, wanita, anak. Disko 25 pereen semua olymplast furniture, semua kenmaster dan ada pula diskon 45 persen untuk attack easy.

"Selain harga spesial, ada pula bonus-bonus yang bisa konsumen nikmati," ujarnya.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)