Di Toko Tas Murah Kupang, Beli Tas Senilai Ini Dapat Diskon 10 Persen

Di Toko Tas Murah Kota Kupang, Beli Tas Senilai Ini Dapat Diskon 10 Persen

POS-KUPANG. COM | KUPANG -- Di Toko Tas Murah selalu menyediakan berbagai tas khusus untuk para wanita. Tas yang dipajang merupakan tas-tas model terbaru dan kekinian untuk para milenial dan juga dewasa.

Bulan ini Toko Tas Murah yang berlokasi di Kuanino Kupang ini tengah menawarkan promo menarik. Bagi konsumen yang membeli berbagai tas dk toko hingga Rp 500.000 akan mendapafkan diskon 10 persen.

Total belanja Rp 500 ribu dengan diskon tersebut tidak berlaku untuk pembelian tas yang juga tengah diobral.

Kasir Toko Tas Murah, Yunita Ketty, kepada POS-KUPANG. COM, Kamis (17/10/2019), menyampaikan konsumen bisa membeli tas pesta, tas ransel, tas santai dan juga tas kantor. Saat beli tas dengan nominal tertentu langsung dipotong diskon.

Harga tas yang ditawarkan mulai dari Rp 40.000 untuk tas lokal, dengan harga tertinggi untuk tas import mencapai Rp 300.000.

Marwa Baso, mengaku sangat suka membeli tas di Toko Tas Murah. Karena tas yang dijual modelnya dan kualitasnya bagus. Tas import maupun lokal juga bagus, hanya berbeda pada harga saja.

"Toko Tas Murah selalu menyediakan model yang up to date. Setiap kali saya datang ke Kupang, modelnya selalu terbaru," ujarnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Yeni Rachmawati)