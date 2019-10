Suporter Tim Tamu Bobot Cuma Dapat 500 Tiket saat Madura United vs Persib Bandung, Info

POS KUPANG.COM -- - Panitia Pelaksana (Panpel) pertandingan Madura United vs Persib Bandung hanya memberikan 500 lembar tiket untuk suporter tim tamu, Bobotoh.

Laga Madura United vs Persib Bandung akan berlangsung di Stadion Bangkalan, Madura, Sabtu (5/10/2019).

Duel antara tuan rumah Madura United vs Persib Bandung merupakan lanjutan Liga 1 2019 pekan ke-22.

Dikutip TribunWow.com dari laman resmi Madura United, Ketua Panpel Laskar Sape Kerrab, Moh Alwi menilai kedua suporter memiliki hubungan baik.

Meski begitu, dirinya tetap tidak bisa memberikan jatah tiket lebih untuk Bobotoh.

Menurutnya jatah tiket untuk suporter tim tamu sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku, yakni 5 persen dari jumlah yang dijual.

"Kuota suporter tim tamu kan memang diatur, yaitu 5 persen saja, jadi laga nanti tetap meski kami semua tahu hubungan suporter Madura United dan Persib Bandung bisa dikatakan bagus dan bersahabat," ujar Moh. Alwi, Kamis (3/10/2019).

"Kalau ditanya jumlahnya itu 500 lembar untuk suporter Persib," sambungnya.

Dirinya menambahkan, untuk pembeliannya bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu online dan datang langsung di tiket box di Stadion Gelora Bangkalan pada hari H.

"Tetap kami memberikan dua jalur, online dan on the spot, on the spot maksudnya di loket kami," jelasnya.