VIDEO: Penutupan TNK Itu Upaya Konservasi. Ini Kata Gubernur NTT. Lihat Videonya

POS-KUPANG.COM, KUPANG -- VIDEO: Penutupan TNK Upaya Konservasi. Ini Kata Gubernur NTT. Lihat Videonya

Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT menutup sementara Taman Nasional Komodo (TNK) harus dimaknai sebagai bentuk upaya konservasi terhadap satwa komodo yang merupakan satu-satunya di dunia.

Hal ini disampaikan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat saat menyampaikan pidato radio memperingati HUT ke-74 Kemerdekaan RI Tahun 2019, di Aula Fernandez,Kantor Gubernur NTT, Jumat (16/8/2019).

Dalam pidato ini, Viktor menyampaikan berbagai program pembangunan dan kebijakan di NTT.

Dalam bidang Pariwisata, Viktor menyinggung soal Kebijakan menutup sementara TNK harus dimaknai sebagai bentuk upaya konservasi terhadap satwa Komodo yang merupakan satu-satunya di dunia,

Selain itu, sebagai wujud perbaikan tata kelola wisata komodo sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat NTT.

Dia menjelaskan, sektor pariwisata diandalkan sebagai penggerak ekonomi NTT ke depan.

Viktor juga mengatakan, selain satwa komodo, NTT juga memiliki sejumlah obyek wisata yang telah mendunia, diantaranya Pulau Sumba sebagai pulau dengan alam terindah di dunia (the most beautiful Island in the world) dan kekayaan budayanya.

"Ada juga Pulau Rote dengan keindahan dan eksostisme Pantai Nembarala. Pulau Sabu dengan Kelaba Maja, Pulau Alor dengan keindahan bawah lautnya, Pulau Flores dengan Danau Kelimutu dan keindahan alamnya, serta berbagai wisata budaya dan wisata religi lainnya seperti Porsesi Samana Santa di Larantuka," jelasnya.