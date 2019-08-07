VIDEO:Tim Bareskrim Polri Selidiki Kebakaran di Polda NTT. Lihat Videonya
VIDEO:Tim Bareskrim Polri Selidiki Kebakaran di Polda NTT. Tim dari Laboretorium Forensik denpasar itu tiba di KUpang, Rabu (7/8/2019) siang.
VIDEO:Tim Bareskrim Polri Selidiki Kebakaran di Polda NTT. Lihat Videonya
POS-KUPANG.COM, KUPANG – VIDEO:Tim Bareskrim Polri selidiki kebakaran di Polda NTT. Lihat Videonya.
Tim Laboratorium Forensik (Labfor) Mabes Polri di Denpasar, Bali, mulai menyelidiki sebab musebab kebakaran gedung Biro Logistik Polda NTT.
Tim Labfor Denpasar itu mulai Rabu (7/8/2019), melakukan investigasi mengenai peristiwa kebakaran tersebut.
Tim yang dipimpin oleh Kombes Pol Nyoman Sukena itu, tiba di Mapolda NTT Rabu siang sekitar pukul 14.30 Wita.
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Saat tiba, tim Labfor yang terdiri dari empat anggota itu diterima Karo Logistik Polda NTT Kombes Pol Yudi Priyadi dan Kabid IT
Tim juga didampingi oleh tim Inafis Polda NTT dan Reskrim Polres Kupang Kota.
Hadir Wakapolres Kupang Kota Kompol, Jacky Umbu Kaledi beserta Kasat Reskrim, Iptu Bobby Jacob Mooynafi.
Tim langsung melakukan kegiatan investigasi di bekas bangun gedung yang terbakar. (POS-KUPANG.COM, Ryan Nong)
Nonton Videonya Di Sini:
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