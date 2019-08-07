VIDEO:Tim Bareskrim Polri Selidiki Kebakaran di Polda NTT. Lihat Videonya

VIDEO:Tim Bareskrim Polri Selidiki Kebakaran di Polda NTT. Tim dari Laboretorium Forensik denpasar itu tiba di KUpang, Rabu (7/8/2019) siang.

VIDEO:Tim Bareskrim Polri Selidiki Kebakaran di Polda NTT. Lihat Videonya

POS-KUPANG.COM, KUPANG – VIDEO:Tim Bareskrim Polri selidiki kebakaran di Polda NTT. Lihat Videonya.

Tim Laboratorium Forensik (Labfor) Mabes Polri di Denpasar, Bali, mulai menyelidiki sebab musebab kebakaran gedung Biro Logistik Polda NTT.

Tim Labfor Denpasar itu mulai Rabu (7/8/2019), melakukan investigasi mengenai peristiwa kebakaran tersebut.

Tim yang dipimpin oleh Kombes Pol Nyoman Sukena itu, tiba di Mapolda NTT Rabu siang sekitar pukul 14.30 Wita. 

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Saat tiba, tim Labfor yang terdiri dari empat anggota itu diterima Karo Logistik Polda NTT Kombes Pol Yudi Priyadi dan Kabid IT

Tim juga didampingi oleh tim Inafis Polda NTT dan Reskrim Polres Kupang Kota.

Hadir Wakapolres Kupang Kota Kompol, Jacky Umbu Kaledi beserta Kasat Reskrim, Iptu Bobby Jacob Mooynafi.

Tim langsung melakukan kegiatan investigasi di bekas bangun gedung yang terbakar. (POS-KUPANG.COM, Ryan Nong)

Nonton Videonya Di Sini:

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Bareskrim Polri
Tim Labfor Denpasar
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kebakaran di Polda NTT
Investigasi
Biro Logistik Polda NTT
Polda NTT
Pos-Kupang.com
http://kupang.tribunnews.com
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Penulis: Ryan Nong
Editor: Frans Krowin
Sumber: Pos Kupang
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