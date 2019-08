Camila Cabello dan Shawn Mendes Berciuman Mesra di Kolam, Tangan Mereka Lakukan ini!

POS KUPANG.COK, MIAMI -- Dua penyanyi berdarah latin, Shawn Mendes dan Camila Cabello tertangkap kamera sedang berciuman mesra dan di sebua kolam di Miami, Amerika Serikat, Senin (29/7/2019) lalu.

Dikutip dari iHeart.com, sepertinya Shawn Mendes dan Camila Cabello tidak bisa menyembunyikan rahasia mengenai hubungan mereka.

Tangan mereka saling berpegangan dan saling berciuman.

Pada hari Senin (29 Juli), dua penyanyi itu digambarkan berciuman dan menjadi panas di depan umum sambil menikmati perairan Miami Beach.

Cabello mengenakan pakaian one-piece putih minim untuk hari pantainya dengan heartthrob Kanada, yang hanya memakai celana renang Nike hitam dan memamerkan perutnya untuk tamasya kelautan.

Dikatakan bahwa, setelah bersantai di perairan bersama-sama, pasangan yang diisukan itu berpegangan tangan saat mereka berjalan tanpa alas kaki di boardwalk bersama sebelum keduanya menabrak kolam lain di daerah tersebut.

Seperti diketahui, desas-desus tentang percintaan romantis Mendes dan Cabello mulai memanas tak lama setelah keduanya merilis video musik beruap mereka untuk collab smash mereka, "Señorita," dan sudah ditonton lebih dari 300 juta tampilan di YouTube.

Sejak itu, artis "Havana", yang baru saja lepas dari mantan pacarnya, Matthew Hussey, semakin dekat dengan pasangan musik "I Know What You Do Last Summer" lebih dari sebelumnya.

Setelah memicu desas-desus berpacaran tentang Empat Juli dan mendukungnya pada acara 5 Juli, mereka juga difoto berpegangan tangan.

Belum lagi, ini bukan pertama kalinya pasangan tertangkap basah berciuman.

Sambil menikmati suasana larut malam di sebuah restoran Hollywood Barat, seorang penonton mengatakan kepada Us Weekly bahwa keduanya "tampak seperti pasangan ... jatuh cinta" ketika Mendes "mencium dahi Camila.

" Seminggu kemudian, sumber lain memerhatikan mereka "bermesraan" saat kencan kedai kopi di San Francisco.

Sementara PDA berlebihan dan acara romantis mengatakan sebaliknya, Mendes membantah dia dan Cabello lebih dari sekadar teman.*