WhatsApp, Facebook dan Instagram Lemot atau Down? Ini Penjelasannya yang Benar 

POS-KUPANG.COM - instagram down, Facebook down, whatsapp down, Ini penjelasan lengkap menkominfo Rudi Antara.

Jejaring sosial media yang sering digunakan oleh warga indonesia dilaporkan down dan tidak bisa diakses.

Beberapa sosial media yang dilaporkan yang tidak bisa diakses adalah Facebook whatsapp dan instagram

Ketiga sosial media tersebut dilaporkan tumbang (down) pada hari ini (22/5/2019) sore.

Error ketiga layanan milik Facebook ini kemudian menjadi perbincangan di jagat Twitter dan menjadi trending topic.

Karena Twitter sendiri adalah salah satu sosial media yang tidak terpengaruh, berdasarkan pantauan Tribunstyle, tagar #whatsappDown, #FacebookDown dan #instagramDown menjadi tiga teratas topik yang paling banyak diperbincangkan oleh warganet Indonesia.

Hingga artikel ini dirilis, ketiga tagar tersebut telah mendapat dan mencapai hampir dari 100.000 kicauan.

Melalui Twitter, para pengguna melaporkan bahwa mereka tidak bisa mengakses dan menggunakan ketiga layanan tersebut.

Pengguna tidak dapat mengakses ketiga layanan baik dari aplikasi ponsel maupun melalui browser.

Dikutip dari WartaKotaLive, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara membenarkan telah membatasi akses beberapa media sosial di Indonesia.

Hal ini kata Rudi, sejalan dengan pembatasan ruang-ruang provokasi aksi 22 Mei 2019, yang sedang ramai dilakukan.