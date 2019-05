Breadtalk Pertama di Kupang, NTT 

Ini dia BreadTalk Indonesia Pertama di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur

POS-KUPANG.COM - Boutique bakery pertama di Indonesia, terkenal dengan konsep open kitchen dan kelembutan roti yang selalu fresh.

BreadTalk Indonesia tidak pernah berhenti untuk terus berinovasi dalam menciptakan produk roti, cake dan pastry handal yang selalu menjadi favorite bagi para penggemarnya.

Saat ini BreadTalk Indonesia memiliki lebih dari 190 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia.

Breadtalk (ISTIMEWA)

Seiring berjalannya waktu, BreadTalk Indonesia terus berusaha meningkatkan kualitas produk serta pelayanan untuk memenuhi kebutuhan seluruh customer.

Tidak hanya merambah di kota besar, saat ini BreadTalk juga fokus untuk menghadirkan produk dan pelayanan terbaiknya di seluruh penjuru Indonesia.



Melihat tingginya permintaan customer di Nusa Tenggara Timur akan roti yang fresh dan lembut, di quarter ke-2 tahun 2019 tepatnya pada tanggal 16 Mei 2019, BreadTalk Indonesia untuk pertama kalinya membuka outlet di Kupang - Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Ramayana Flobamora Mall Lantai Dasar, Jalan WJ Lalamentik - Oebobo, dengan konsep terbaru yang lebih modern dan warm.

Dengan hadirnya outlet pertama di Kupang menjadikan BreadTalk lebih dekat dengan customer dan memudahkan dalam mendapatkan produk favorite dan fresh dari BreadTalk.



Opening Promo



Untuk menyambut outlet pertama di Kupang - NTT, BreadTalk Indonesia kembali memberikan promo spesial bagi setiap customer.

Untuk pembelanjaan minimal Rp.50.000,- customer akan mendapatkan satu roti Flosss secara FREE. Promo ini berlaku selama 1 bulan terhitung mulai dari tanggal 16 Mei 2019 dan tidak berlaku untuk pemesanan Delivery.



Signature Product



Produk unggulan BreadTalk yang satu ini selalu dicari dan digemari masyarakat diseluruh Indonesia.

Apalagi kalau bukan Fire Flosss roti lembut ala BreadTalk yang diberi special cream dan taburan abon ayam lezat. Sensasi rasa super yummy yang tidak ada duanya.

Bagi yang gemar dengan rasa pedas bisa mencoba Fire Flosss yang pedasnya bisa bikin ketagihan. Sementara, untuk Anda yang kurang menyukai pedas, kami hadirkan C's Flosss dengan cita rasa asin yang gurih.



Dengan bahan dasar sponge cake lembut ala BreadTalk yang menjadikan cake berwarna merah pekat ini favorite dikalangannya. Light frosting cream cheese nya terasa meleleh dalam tiap suapan.

Topping Crusty Cashew Nut yang gurih juga ikut menyemarakkan rasa Red Velvet Cake ala BreadTalk. Rasanya yang tidak terlalu manis membuat cake jenis ini sangat cocok dinikmati sehabis makan maupun saat bersantai. Penampilannya yang berwarna merah pekat membuat cake ini seringkali dijadikan icon saat hari special.



Hadir juga layanan BreadTalk Delivery dimana Anda dapat langsung memesan roti, cookies dan cakes favorit Anda, baik untuk dinikmati sendiri atau mengirimkannya ke kerabat atau sanak saudara di kota manapun BreadTalk berada. Untuk informasi lebih lanjut, silakan langsung menghubungi call center delivery kami di nomor 1-500-377 atau bisa juga dengan mengunjungi website delivery kami di www.btdelivery.com .



Tentang Breadtalk Indonesia



BreadTalk adalah produk franchise asal Singapura. Di Indonesia, BreadTalk merupakan premium bakery boutique pertama yang menghadirkan konsep dapur terbuka dengan gaya modern.

Konsep ini memungkinkan BreadTalk untuk membuat roti langsung di tempat sehingga proses pembuatannya dapat dilihat secara langsung oleh para pelanggan dan roti yang diterima akan selalu dalam keadaan fresh.



Dengan menggunakan bahan berkualitas tinggi, kelembutan roti BreadTalk tak diragukan lagi. Dalam soal cita rasa, BreadTalk terus berinovasi. Sampai saat ini BreadTalk berhasil menciptakan lebih dari 160 varian produk yang menawarkan gaya hidup baru dalam menyantap roti.



Pada tahun 2004, BreadTalk (Indonesia) berhasil meraih Best Seller Product versi majalah Marketing untuk product signature-nya, yaitu C's Flosss dan Fire Flosss yang per harinya terjual sekitar 20.000 buah.

Di negara asalnya, Singapura, BreadTalk juga mendapatkan penghargaan sebagai Singapore Promising Brand Award, Most Popular Brand 2002, Singapore Promising Brand Award, Most Distinctive Brand 2003-2004 versi Association of Small and Medium Enterprise (ASME), serta Brand of the Year di tahun 2014, 2016, 2017, dan 2018 versi World Branding Awards (London).



Hadir di Indonesia pertama kali pada tanggal 28 Maret 2003 dengan membuka gerai pertamanya di Mal Kelapa Gading 3.

Saat ini BreadTalk memiliki lebih dari 190 outlet yang terdapat di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Bali, Makassar, Pekanbaru, Jogja, Solo, Batam, Medan, Semarang, Samarinda, Gorontalo, Pontianak, Banjarmasin, Lampung, Madiun, Kupang, Ambon serta Jayapura.



Untuk informasi lebih lanjut mengenai BreadTalk silakan menghubungi di hotline kami yaitu : 0815-899-8000. (*)