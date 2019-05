Ini Harga Khususnya jika Ubah Suzuki Ertiga Biasa Jadi Versi Sport

POS KUPANG.COM -PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) hadir di ajangTelkomsel IIMS 2019 dengan beragam produk. Tidak lupa selama pameran yang berlangsung hingga 5 Mei mendatang, Suzuki juga memberikan penawaran menarik Suzuki Genuine Accessories (SGA) serta Suzuki Sport Apparel.

“Selama penyelanggaraan IIMS 2019, kami memberikan banyak penawaran untuk konsumen yang ingin memiliki produk SGA dan apparel. Melalui penawaran ini, konsumen bisa mendapatkan produk-produk kami dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan pembelian di luar ajang IIMS 2019” ucap Head of Spare Part PT SIS, Ignatius Ratrianto, Jumat (3/5/2019).

Produk baru Suzuki New Carry mendapatkan paket hemat SGA berupa door visor, cover tray upper, retainer spare tire carrier, body socket, dan cover socketseharga Rp 400.650 dari harga ritel senilai Rp 534.200.

Bagi konsumen yang ingin memodifikasi All New Ertiga miliknya dengan tampilan luar All New Ertiga Suzuki Sport, konsumen dapat membeli paket hemat SGA All New Ertiga dengan harga Rp 8.079.375 dari harga ritel Rp 10.532.900.

Konsumen akan mendapatkan emblem Suzuki Sport, lamp assy DRL set yang dilengkapi bezel fog lamp, front under spoiler, side under spoiler, rear under spoiler, dan rear upper spoiler yang telah dilengkapi emblem Suzuki Sport, sertalower dan upper grille radiator yang dilengkapi emblem ‘S’.

Sementara bagi konsumen yang tidak ingin mengganti lower dan upper grilleradiator bisa mendapatkan paket hemat SGA All New Ertiga seharga Rp 6.691.875 dari harga Rp 8.682.900.

Bagi konsumen yang menginginkan tampilan Ignis seperti yang ditampilkan di IIMS 2019, konsumen dapat membeli paket hemat SGA Ignis dengan harga Rp 1.458.450 dari harga ritel Rp 1.944.600 yang terdiri dari door visor, reverse camera, dan rear upper spoiler.

Konsumen yang ingin tampilan Ignis Sport Edition dapat membeli paket hemat SGA Ignis Sport Edition yang terdiri dari emblem Suzuki Sport, door visor, front lamp assy DRL set, front under spoiler, rear under spoiler, side under spoiler set,dan rear under spoiler dengan harga Rp 7.480.500 dari harga ritel senilai Rp 9.734.400.

Paket SGA Baleno ditawarkan dengan harga Rp 912.000 dari harga ritel senilai Rp 1.216.000. Paket ini termasuk door visor dan body side moulding. Paket hemat SGA SX4 S-Cross juga tersedia seharga Rp 1.417.500 dari harga ritel Rp 1.890.000, yang terdiri dari rear upper spoiler dan window list vitro chrome.

Bagi pengguna kendaraan Low Cost Green Car (LCGC) Suzuki, Karimun Wagon R, Suzuki menawarkan paket hemat SGA dengan harga Rp 5.793.750 dari harga ritel Rp 7.725.000. Dengan harga tersebut, konsumen akan mendapatkanfront under spoiler, side under spoiler, rear under spoiler, rear upper spoiler, cover mirror with turn signal, dan side body moulding.

Selain SGA, Suzuki juga menawarkan diskon 20 persen untuk setiap pembelian lini produk Suzuki Sport Apparel di IIMS 2019. Mengusung tema “Back to Basic”, pilihan pakaian yang tersedia di Suzuki Sports Apparel berupa kaus, topi, kaus polo dan kemeja dengan warna hitam dan putih. (*)

