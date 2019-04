Prabowo Kalahkan Jokowi di Sumbar! Ustadz Yusuf Mansur Sorot Nasi Padang, Sandiaga Lakukan Ini 

Prabowo Kalahkan Jokowi di Sumbar! Ustadz Yusuf Mansur Sorot Nasi Padang, Sandiaga Uno Lakukan Ini

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Ustadz Yusuf Mansur atau yang biasa disapa UYM mengunggah sesuatu tentang masakan Padang.

Ustadz Yusuf Mansur menyoroti indahnya berbagai tentang resep masakan Padang.

Termasuk video daging yang dicincang untuk bikin rendang.

Ustadz Yusuf Mansur untuk diskusi berbagi resep masakan Padang, menuliskan keterangan sebagai berikut.

"Indahnya saling memberi saran. So? We are the Padangers? The Rendangers? @rozamelwita @poppykartikasariginting," tulis Ustadz Yusuf Mansur di akun Instagram miliknya @yusufmansurnew, 28 April 2019.

Keterangan tersebut ditulis Ustadz Abdul Somad untuk dua akun Instagram yang diskusi dan berbagi tentang masakan Padang.

Akun itu adalah @poppykartikasariginting.

@poppykartikasariginting awalnya menanggapi akun @rozamelwita.

"Saya orang padang. kayaknya bikinnya kurang benar deh. santannya dimasak sampai terbit minyak dulu baru masukin dagingnya," tulis @rozamelwita.