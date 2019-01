Tulisan Karangan Bunga untuk BTP di Mako Brimob: Welcome Mr Basuki Mantan Pelayan Jakarta Terbaik

Karangan bunga untuk Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok di Mako Brimob bertuliskan: Welcome Mr Basuki Mantan Pelayan Jakarta Terbaik

POS-KUPANG.COM | DEPOK - Sejumlah karangan bunga untuk mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok berdatangan di luar Mako Brimob, Depok, Rabu (23/1/2019) malam. (BTP) akan bebas dari Rutan Mako Brimob, Kamis hari ini, setelah menjalani hukuman dua terkait kasus penodaaan agama.

Pada pukul 20.25 WIB terlihat baru ada satu karangan bunga bertulis "Welcome Mr Basuki Mantan Pelayan Jakarta Terbaik Kami Puas Dengan Pelayanan Anda Semoga Sehat Selalu" yang ada di samping Mako Brimob.

Namun pada sekitar pukul 22.30 sudah ada lima karangan bunga untuk BPT. "'We Loves BTP' dari The Momies Evelyn and Leny," begitu pesan pada karangan bunga yang lain.

Lalu ada lagi karangan bunga berpesan, "'We Love Full BTP' dari Bu Indri, Bu Ledinta, Bu Yayuk Sundra, Bu HJ Novida From Bali."

Papan Karangan bunga yang pertama kali darang berasal dari Toko Bunga Kesehatan yang berada di Jalan Kesehatan, Jakarta Pusat. Saat papan karangan bunga itu dipasang, sejumlah orang mengerubunginya dan berswa foto dengan papan karangan bunga tersebut.

Deni (50), petugas yang mengantar bunga itu mengatakan, karangan bunga tersebut tidak diketahui nama pengirimnya.

"Jadi tiba-tiba aja Go-Jek datang ke toko saya, ada yang ngirimin uang dan kertas yang bertuliskan seperti di karangan bunga," ujar Deni di Mako Brimob, Kelapa Dua.

Ia mengatakan, karangan bunga itu seharga Rp 600 ribu. BTP divonis hukuman dua tahun penjara atas kasus dugaan penodaan agama. Dia ditahan sejak vonis dibacakan pada 9 Mei 2017.

Selama menjalani masa tahanan, BPT tiga kali mendapat remisi, yakni 15 hari pada Natal 2017, 2 bulan pada HUT Kemerdekaan RI pada Agustus 2018, dan 1 bulan saat Natal 2018. (Kompas.com)