Hari Guru Nasional: Intip 10 Kalimat Inspiratif dari Para Tokoh Dunia untuk Rayakan Hari Guru

Hari Guru Nasional: 10 'Qoute' Inspiratif untuk Rayakan Hari Guru Nasional

POS-KUPANG.COM - Hari ini, Minggu (25/11/2018), adalah Hari Guru Nasional.

Untuk merayakannya, Hari Guru Nasional menjadi trending topic nomor satu di Indonesia per Minggu (25/11/2018) pagi di Twitter.

Seperti yang kita tahu, guru berperan penting dalam suksesnya pendidikan di Indonesia dan negara lain.

Hari Guru Nasional jadi trending topic di Indonesia (TWITTER)

Selamat Hari Guru! Inilah Fakta dan Sejarah Tentang Hari Guru & Promo bagi Guru di Beberapa Outlet

Selamat Hari Guru, Inilah Kata-kata Ucapan Selamat Hari Guru Nasional 2018

Google Doodle Hari ini 25 November 2018, Peringatan Hari Guru Nasional: Apresiasi Atas Jasa Guru

Bahkan Nelson Mandela pernah berkata, "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world,".

Yang artinya, "Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat Anda gunakan untuk mengubah dunia."

Google juga turut merayakan Hari Guru 2018. Salah satunya dengan Google Doodle untuk peringati Hari Guru Nasional 2018.

Google Doodle untuk memperingati Hari Guru Nasional 2018 (google)

Nah, untuk memperingati Hari Guru Nasional, berikut 10 'quote' inspiratif untuk rayakan Hari Guru Nasional.

PBB Beri Kelonggaran Sanksi Korea Utara untuk Proyek Kereta Api

Jokowi Blak-blakan, Elektabilitas di Sumsel Hanya 37 Persen, Begini Komentar Tim Suksesnya

Bulu tangkis Indonesia Peduli Palu dan Donggala ! Ini Dana yang Dihimpun Rp 2,148 Miliar

"Mengajar adalah profesi yang sangat mulia yang membentuk karakter, kaliber, dan masa depan seorang individu. Jika orang-orang mengingat saya sebagai guru yang baik, itu akan menjadi kehormatan terbesar bagi saya." - APJ Abdul Kalam.

"Satu buku, satu pena, satu anak, dan satu guru dapat mengubah dunia." - Malala Yousafzai.

Hari Guru Nasional (tribunnews)

"Guru biasa-biasa saja mengatakan, guru yang baik menjelaskan, guru superior menunjukkan, guru yang hebat itu mengilhami." - William Arthur Ward.