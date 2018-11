Bulu tangkis Indonesia Peduli Palu dan Donggala ! Ini Dana yang Dihimpun Rp 2,148 Miliar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komunitas Bulu tangkis Indonesia(KBI) menggelar acara Bulu tangkis Indonesia Peduli Palu dan Donggala untuk membantu meringankan beban para korban bencana alam tersebut yang digelar di Fontain Atrium, West Mall Grand Indonesia, Jakarta, Sabtu (24/11/2018).

Acara ini dihadiri oleh para legenda hidup bulu tangkisIndonesia seperti Christian Hadinata, Imelda Wiguna, Eddy Hartono, Rosiana Tendean, Hariyanto Arbi, Carmelita, dan masih banyak lagi.

Para atlet bulu tangkis elite dunia juga turut berpartisipasi dalam acara ini, mereka adalah Kevin Sanjaya Sukamuljo, Marcus Fernaldi Gideon, Liliyana Natsir, Greysia Polii, Anthony Sinisuka Ginting, dan Jonatan Christi.

Tiga atlet yang berhalangan hadir adalah Hendra Setiawan, Mohammad Ahsan, dan Tontowi Ahmad.

Sembilan atlet tersebut melelang 13 barang mereka berupa raket dan jersey, serta t-shirt merchandise yang dibubuhi tanda tangan para atlet. Total dana hasil pelelangan yang terkumpul adalah Rp. 2,148 miliar.

Hasil penggalangan dana ini nantinya akan diwujudkan dalam bentuk gelanggang olahraga bulu tangkis. KBI juga bekerja sama dengann Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia yang berencana membangun 3.000 rumah bagi korban bencana.



"Dengan adanya tempat tinggal yang dilengkapi dengan sarana olahraga ini, diharapkan bisa meringankan beban para korban bencana. Nantinya kehadiran GOR ini kelak juga bisa menghasilkan atlet-atlet berbakat dari Palu dan sekitarnya," ungkap mantan pebulu tangkis tunggal putra yang kini menjabat sebagai Ketua KBI, Hariyanto Arbi.

Greysia Polii mengaku Insan bulutangkis juga ingin berbagi sebagai bentuk simpati untuk para korban bencana.

"Walaupun secara fisik kami tidak bisa di sana, hati kami selalu ada untuk mereka. Semoga hasil lelangnya bisa membantu meringankan beban korban bencana," tutur Greysia.

Nilai lelang tertinggi ada pada raket Jonatan yang terlelang sebesar Rp 200 juta yang ditawar oleh pedangdut Inul Daratista, disusul jersey Kevin sebesar Rp 150 juta yang jatuh kepada perwakilan Astra.

Selain itu, aktris Olga Lydia juga berhasil memenangkan lelang jersey Liliyana sebesar Rp 120 juta.

Selain acara lelang, pada kesempatan ini para atlet juga melakukan pertandingan ekshibisi three on three antara Kevin-Liliyana-Anthony melawan Greysia-Marcus-Jonatan. Pertandingan dimenangkan oleh tim Greysia-Marcus-Jonatan dengan skor akhir 22-20.

Acara amal ini sekaligus mengobati rindu para fans bulu tangkisyang ingin melihat langsung para atlet kesayangan mereka. Penonton tak henti-hentinya berteriak histeris dan memanggil nama para atlet. (*)