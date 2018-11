Google Doodle Hari ini 25 November 2018, Peringatan Hari Guru Nasional: Apresiasi Atas Jasa Guru

POS-KUPANG.COM - Selain Mendikbud Muhadjir Effendy, raksasa mesin pencari, Google ikut peringati Hari Guru Nasional tepat pada hari ini, Minggu (25/11/2018).

Google ikut peringati Hari Guru Nasional dengan mengeluarkan doodle khusus, sedangkan Mendikbud Muhadjir Effendy memberikan pidato upacara peringatan bagi sang pahlawan tanpa tanda jasa.

Selain itu, Google ikut peringati Hari Guru Nasional dengan mengingatkan pada sejarah pembentukan PGRI, sedangkan Mendikbud Muhadjir Effendymengungkap tiga ciri-ciri guru profesional.

Sejarah pembentukan Kongres Guru Indonesia pada 24-25 November 1945 tampak tertulis pada keterangan doodle di Hari Guru Nasional.

"Commemorates the Indonesian Teachers' Congress of 24-25 November 1945 in Solo, which established the Teachers' Union of the Republic of Indonesia (Google memperingati Kongres Guru Indonesia 24-25 November 1945 di Solo, yang mendirikan Serikat Guru Republik Indonesia)," begitu tertera pada kalimat keterangan doodle tersebut.

Nuansa doodle menampilkan bola dunia yang dilengkapi logo perusahaan.

Namun, setelah diklik, bola dunia tersebut dikelilingi beragam ilustrasi pelajaran mulai dari ilmu pengetahuan alam, musik, matematika, astronomi, olahraga, dan sebagainya.

Logo peringatan Hari Guru Nasional 2018 tersebut juga tampak digunakan untuk memperingati hari yang sama di berbagai negara.

Seperti Hari Guru Turki yang tepat dirayakan pada selang satu hari sebelum Hari Guru Nasional 2018 di Indonesia.

Google Doodle peringati Hari Guru Nasional 2018 (google)

Doodle itu mengingatkan dengan hari lahir Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang lahir pada 25 November 1945 di Solo.