Jelang Tampil Di MAMA 2018 Korea, Marion Jola Tulis Pesan Menusuk Untuk Haters, Begini Bunyinya! 

POS-KUPANG.COM - Jelang Tampil Di MAMA 2018 Korea, Marion Jola Tulis Pesan Menusuk Di Instagram Untuk Haters.

Ada yang berbeda dari ajang MAMA 2018 di Korea kali ini.

Yap, ajang Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2018 akan dimeriahkan oleh penyanyi Indonesia, Marion Jola.

Pengumuman resmi MAMA 2018 menuliskan nama Marion Jola sebagai line up artis acara yang diadakan tanggal 10 Desember 2018 tersebut.

Marion Jola nantinya akan berada satu panggung dengan beberapa penyanyi dan idol Korea lainnya.

Keren banget ya!

Menyampaikan rasa bangganya, pelantun tembang So In Love ini pun menuliskan pesan menohok untuk para hatters.

Melalui akun instagramnya yang dikutip oleh Grid.ID, tertulis sebuah pesan dalam Bahasa Inggris sebagai berikut.

@lalamarionmj: "mui reaction towards MAMA 2018 seoul line up, yo haters back off im on my way to the top, hard work paid off, yall haters keep saying bad things towards me but papa Jesus's love on top of errthing."

(Reaksi terhadap line up di MAMA 2018 Seaoul, yo hatters mundurlah saya akan menuju kesuksesan saya, kerja keras terbayarkan, kalian semua hatters terus berkata buruk terhadapku tapi cinta papa jesus berada di atas segalanya.)

Marion Jola membuktikan langkah suksesnya dengan terpilihnya ia sebagai artis line up di MAMA 2018,

Prestasi yang membanggakan unutuk membungkam para hatters. (*)

Artikel ini telah tayang di grid.id dengan judul Bakal Tampil di Mnet MAMA 2018 di Korea, Marion Jola Tulis Pesan Menohok untuk Hatters!