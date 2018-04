Begini Persiapan SMPK Sint Vianney Soe Guna Menyelenggarakan UNBK Perdana

Laporan Wartawan Pos-Kupang.Com, Dion Kota

‎

POS-KUPANG.COM, SOE – Inilah strategi yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMPK Sint Vianney Soe, Romo, Johannes A. Tnomel, Pr,S.Fil, untuk mempersiapkan siswanya mengikuti UNBK.

Rm. Johannes mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten TTS, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah memberikan bantuan 20 komputer sebagai bentuk apreasi terhadap pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer UNBK di sekolah tersebut.

Pasalnya, SMPK Sint Vianney Soe menjadi sekolah perdana yang menyelenggarakan pelaksanaan UNBK tingkat SMP di Kabupaten TTS.

Romo Johannes mengatakan, pelaksanaan ujian nasional tahun ini di SMPK Sint Vianney Soe tahun ini sudah menggunakan komputer. Untuk memenuhi kebutuhan komputer, pihak sekolah sudah membangun komunikasi dengan beberapa sekolah untuk meminjamkan sementara laptop guna menyukseskan pelaksanaan UNBK ‎.

"Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mau mendukung pelaksanaan UNBK di SMPK Sint Vianney Soe dengan meminjamkan laptop. Saat ini, sudah tersedia 33 laptop yang nantinya akan digunakan 99 peserta ujian akhir," kata Rm. JOhannes, Selasa (10/4/2018).

Terkait persiapan para siswa dalam mengikuti UNBK Perdana lanjut Romo Johannes, pihak sekolah telah melaksanakan try out dan simulasi masing-masing sebanyak tiga kali. Dari kegiatan try out dan simulasi terlihat para siswa telah siap melaksanakan UNBK.

"Persiapan kita sudah cukup siap, baik dari sisi peralatan maupun dari sisi persiapan peserta ujian. Kita berharap dengan pelaksanaan tiga kali try out dan tiga kali simulasi para peserta UNBK benar-benar telah siap dalam menghadapi UNBK," sebutnya. (*)