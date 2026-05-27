Rajut Harapan di Tepi Samudra, Rote Ndao dan ARUNGI Satukan Tujuan Menuju Kesejahteraan Pesisir

ARUNGI - Perangkat daerah Rote Ndao dan Yayasan ARUNGI foto bersama di Aula Baperrida Rote Ndao, Selasa (26/5/2026).

Ringkasan Berita:- Fokus utama kolaborasi tersebut adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat Rote Ndao. ARUNGI juga memanfaatkan potensi lokal, termasuk sektor selancar, sebagai bagian dari strategi pengembangan ekonomi masyarakat - Program tersebut difokuskan pada penguatan ketahanan pangan, perbaikan gizi, peningkatan ekonomi masyarakat

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Mario Giovani Teti

POS-KUPANG.COM, BA'A - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rote Ndao bersama Yayasan Selancar Arungi Indonesia (ARUNGI) menyelaraskan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2026-2027 dalam pertemuan yang digelar di Aula Baperrida Rote Ndao, Selasa (26/5/2026).

Forum ini menjadi langkah strategis untuk memastikan program pembangunan daerah dan inisiatif pemberdayaan masyarakat berjalan searah dan saling menguatkan.

Kepala Baperrida Rote Ndao, Maraden Patola memberikan apresiasi atas kontribusi ARUNGI yang dinilai telah memberi dampak nyata bagi masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan yang telah berjalan di wilayah tersebut.

"Atas nama pimpinan daerah, kami menyampaikan terima kasih atas program-program ARUNGI yang sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ke depan, kolaborasi kemitraan ini perlu terus diperkuat," pungkas Maraden.

Ia menegaskan, sinkronisasi program menjadi ruang penting untuk memastikan setiap kegiatan mitra pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terhubung dengan isu strategis daerah.

Fokus utama kolaborasi tersebut adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat Rote Ndao. Maraden juga memaparkan arah kebijakan pembangunan, baik nasional maupun daerah.

Di tingkat nasional, terdapat tiga prioritas utama, yakni pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Sementara di tingkat daerah, Pemkab Rote Ndao menetapkan empat fokus pembangunan, yaitu penanggulangan kemiskinan terpadu, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pimpinan ARUNGI, Linea menyatakan komitmen lembaganya sebagai organisasi non-pemerintah yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, terutama kelompok rentan di wilayah pesisir.

ARUNGI juga memanfaatkan potensi lokal, termasuk sektor selancar, sebagai bagian dari strategi pengembangan ekonomi masyarakat.

"Sinkronisasi program menjadi kunci agar apa yang kami lakukan dapat mendukung target pembangunan daerah secara nyata dan tepat sasaran," kata Linea.

Pada sesi teknis, Project Manager ARUNGI, Agung Lenggono memaparkan rencana kerja ARUNGI 2026-2027 untuk wilayah Rote Malole.

Program tersebut difokuskan pada penguatan ketahanan pangan, perbaikan gizi, peningkatan ekonomi masyarakat serta pemberdayaan kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak usia dini di wilayah terpencil.

Ia menambahkan, seluruh kegiatan ARUNGI akan diawali dengan briefing safeguarding sebagai standar perlindungan.

Kebijakan tersebut, diuraikan Agung, mencakup perlindungan anak dari kekerasan, pencegahan kekerasan seksual, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, penerapan anti-fraud dan perlindungan lingkungan.

Adapun kegiatan tersebut juga dihadiri sejumlah perangkat daerah terkait serta perwakilan dari Polres Rote Ndao. (rio)

