Iduladha 1447 H, Masjid Hidayatullah Atambua Terima 32 Sapi dan 14 Kambing Kurban

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Agustinus Tanggur

POS-KUPANG.COM, ATAMBUA - Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Masjid Hidayatullah Atambua telah menerima puluhan hewan kurban.

Hingga H-1 pelaksanaan, total hewan kurban yang terkumpul mencapai 32 ekor sapi dan 14 ekor kambing.

Ketua panitia Pelaksana kurban Masjid Hidayatullah Atambua, Harun Hasan, mengatakan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah karena hingga sore hari masih ada hewan kurban yang masuk.

“Yang sudah terkumpul sekitar 32 ekor sapi, termasuk satu ekor sapi bantuan dari Bapak Gubernur NTT. Sementara untuk kambing baru 14 ekor, dan sore ini kemungkinan masih ada penambahan,” ujarnya, Selasa (26/5/2026).

Ia menjelaskan, jumlah hewan kurban tahun ini tidak jauh berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan konsistensi dan semangat masyarakat dalam berkurban tetap terjaga.

Menurut Harun, panitia juga telah mempersiapkan proses distribusi daging kurban dengan melakukan pendataan penerima manfaat. Setiap tahun, sekitar 1.600 warga menerima pembagian daging kurban dari Masjid Hidayatullah.

“Untuk pembagian, setiap tahun sekitar 1.600 penerima. Tahun ini ada sedikit penambahan, yang disesuaikan dengan kupon yang dibagikan kepada masyarakat serta lokasi pembagian oleh puluhan panitia,” jelasnya.

Ia berharap seluruh rangkaian pelaksanaan Idul Adha tahun ini dapat berjalan dengan lancar, mulai dari penyembelihan hingga distribusi kepada masyarakat yang berhak menerima.

Selain itu, momentum Idul Adha diharapkan semakin menumbuhkan semangat berbagi dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

“Kami berharap Idul Adha tahun ini berjalan lancar dan semakin meningkatkan semangat berkurban serta kebersamaan di tengah masyarakat,” tutupnya. (gus)

