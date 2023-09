Agnez Mo Bucin dengan Adam Rosyadi. Sang Artis Beri Ungkapan ini, Sang Kekasih Panggil My Queen

POS KUPANG.COM -- Agnez Mo kini tengah menjalin kasih dengan foto model , Adam Rosyadi

Hubungan mereka pada awalnya ditentang banyak pihak, selain jarak umur mereka sangat jaug, keduanya pun beda agama

Kini, keduanya malah direstui untuk cepat nikah usai moment saat keduanya membagikan momen romantis saat mengerjakan gerabah

Dan, Agnez Mo yang sebelumnyanya dipanggil Agnez Monica itupun mengungkapkan sikap yang memberi sinyal bucin usai perlakuan istimewa sang kekasih

Penyanyi yang baru saja mengeluarkan lagu berfsama Ciara berjudul , Get Loose mengkapkan sikap Adam yang membuatnya semakin jatuh cinta

Baca juga: Agnez Mo Bikin Heboh Saat Datang Sendiri ke Kantor Kelurahan Urus KTP, Ini Tujuan Sang Artis

Sebelumnya, Agnes Mo memboyong sang kekasih di ajang Billboard Women in Music Awards 2022.

Nama Agnez Mo mendadak jadi trending topic di Twitter, Kamis (3/3/2022). Gaya berpakaian Agnez Mo dipuji oleh warganet.

Penyanyi Indonesia yang ke berkarier di Hollywood itu tampil dengan rambut pirang yang dikepang, kacamata hitam, setelan berwarna hitam yang terbuat dari kulit, dan sepatu hitam pula.

Di Instagram Agnez Mo mengunggah penampilannya dalam sebuah video yang diberi lagu "Patience" yang dinyanyikannya sebagai lagu musik latar.

Baca juga: Agnez Mo Geram Ditanya Kapal Nikah, Sang Penyanyi Beri Jawaban Menohok, Tak Akan Menikah?

"Stop a minute, wait a second," tulis Agnez Mo di akun @agnezmo.

Kedatangan Agnez Mo kali ini juga semakin menjadi sorotan karena ia bersama sang kekasih, Adam Rosyadi.

Adam memajang fotonya bersama Agnez saat berpose di depan papan Billboard Women in Music Awards 2022.

Model berdarah Indonesia itu tak sungkan menempelkan hidung dan bibirnya di kepala atas Agnez Mo.

"Ridin with my queen @agnezmo," tulis Adam dengan akun @ryoshiadam. Agnez Mo terlihat mengomentari unggahan Adam.

Baca juga: Intip Gaya Busana Agnez Mo Saat Urus sendiri-KTP di Kantor Kelurahan,Kemeja Balenciaga Seharga Motor

Agnez Mo mengatakan orang-orang tidak tahu betapa hebatnya Adam mendukungnya di belakang kamera.

Dia kagum betapa menakjubkannya Adam sebagai seorang pria.

"People have no idea how great you make me feel.. way you support me (behind the scene!! U don't need people to know) I'm amazed of how amazing you are as a man. Thank you for everything," tulis Agnez Mo. "Thank you for the words and my pleasure my queen," balas Adam.*

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Datang ke Billboard Women in Music Awards Bareng Pacar, Agnez Mo Jadi SorotanĀ