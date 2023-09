Agnez Mo Geram Ditanya Kapal Nikah, Sang Penyanyi Beri Jawaban Menohok, Tak Akan Menikah?

POS KUPANG.COM -- Agnez Mo sudah tak muda lagi untuk ukuran wanita Indonesia kebanyakan dalam hal berumah tanggal

Di umur 37 tahun, Agnez Mo masih saja melajang padahal bagi wanita Indonesia tidak lazim bagi wanita yang masih sendiri

Dan, melihat itu wanita yang sebelumnta dipanggil Agnez Monica itu juga sering ditanya soal jodoh

Sang penyanyi yang baru saja meluncurkan lagu Get Loose ft Ciara itu pun memberikan jawaban yang menohok

Diketahui, di sepanjang kariernya, Agnez Mo telah sukses melahirkan karya-karya lagu popular.

Mengawali karirnya sebagai penyanyi cilik dan pesinetron, wanita kelahiran 1 Juli 1986 itu kini sukses melebarkan sayapnya ke mancanegara.

Lewat beberapa keahliannya dia juga dijuluki sebagai artis multitalenta.

Sempat dicecar oleh netizen ketika ia memutuskan Go International tidak menyurutkan niatnya.

Agnez bisa membuktikan dia bisa melakukannya, hingga menjadi sukses seperti saat ini.

Tak jauh berbeda jika membahas soal asmara, Agnez selalu mampu membungkam pertanyaan tersebut dengan segudang prestasi yang dicapainya.

Di depan Najwa Shihab, Agnez mengutarakan pemikirannya terkait hal ini, seperti dikutip Kompas.com dari kanal YouTube Najwa, Minggu (9/2/2020).

"Aku sering ngomongin ke my staff, kadang ada tuntutan keluarga."

"'sudah umur segini, stop doing whatever you're doing, supaya bisa fokus ke cowok. For me, it's like I don't get it, like...(bagiku, aku seperti tidak paham, seperti...)," kata Agnez

Penjelasan Agnez lantas terhenti ketika Najwa bertanya satu hal ini.